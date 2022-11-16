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Будут ли отключать свет в Одессе 16 ноября?

Будут ли отключать свет в Одессе 16 ноября?

Завтра, в среду, 16 ноября 2022 года по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Одессе и области запланированы стабилизационные отключения света по ранее составленному графику.

Об этом информирует компания «ДТЭК Одесские электросети».

«Сегодня госкомпания НЭК Укрэнерго применяет стабилизационные отключения электроэнергии. Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей»,

— сказано в сообщении.

Напомним, что вчера, 15 ноября,  российские агрессоры провели самый массированный ракетный обстрел Украины с момента начала войны. Из главной целью были объекты энергетической инфраструктуры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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