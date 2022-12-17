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Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики

Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики

Со следующей недели компания «ДТЭК Одесские электросети» вводит новый график стабилизационных отключений света в Одессе и области – на этот раз с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.
Об этом информирует сегодня, 17 декабря, пресс-служба ДТЭК.

Как сообщается, обновленный график позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия, а когда ее точно не будет.

Сам график пока не опубликован – в компании пообещали обнародовать его на своих официальных ресурсах на следующей неделе.

Обновленный график будет состоять из трех категорий, обозначаемых отдельным цветом:

  • Белый цвет: свет есть и в данное время его наличие гарантировано;
  • Серый цвет: в ближайшее время света гарантированно не будет;
  • Светло-серый: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

В начале следующей недели данный график начнут использовать в тестовом режиме.

В компании также напоминают, что после серии ракетных ударов страны-террориста россии ситуация в украинской энергосистеме остается сложной: из-за значительного дефицита мощности по всей стране ежедневно происходят отключения света. И поскольку ранее Украина никогда не жила в таких условиях, стандартные нормативы формирования графиков отключений пока не действуют.

Кроме того, ДТЭК просит одесситов, не включать одновременно все электроприборы по возвращении света – это перегружает сети в 2-2,5 раза и в 70% случаев приводит к авариям.

В настоящее время в Одессе действуют аварийные отключения света, а в области — экстренные.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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