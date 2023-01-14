Отключения света в Одессе: что будет в выходные?

Энергетики прогнозируют уменьшение потребления электроэнергии в субботу 14 января и воскресенье 15 января. Значит часов со светом должно быть больше, чем двумя днями ранее.

В компании «Укрэнерго» дали прогноз по отключениям света в выходные и он положительный.

В четверг и пятницу потребление электроэнергии находилось приблизительно на одном уровне, при чем сохранялся большой дефицит мощности в энергосистеме.

Но на уикенд и погода, и выходные на промышленных предприятиях работают в пользу бытовых потребителей. Поэтому есть надежда, что свет будут отключать в такой последовательности: 6 часов с электричеством, 3 – без. А не наоборот, как в будние дни, когда включения света надо было ждать часов, чтобы потом 3 часа побыть с электричеством.

Напомним, что в Одессе и области 14 января продолжают действовать стабилизационные отключения света по заранее предоставленным графикам. Посмотреть, когда в вашем доме не будет света можно по этой ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Ранее мы сообщали, что графики в Одессе теперь выглядят по новому, а ситуация с поставками электроэнергии тяжелая.

Но, не смотря на это, от энергетиков требуют строго соблюдения графиков отключений. Дошло до того, что этим теперь займется Служба Безопасности Украины.

В тоже время отмечается, что отключать свет в Одессе после новогодних праздников стали чаще, и мы рассказывали, почему это происходит.