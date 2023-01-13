Отключения света в: графики в Одессе теперь выглядят по новому, а ситуация тяжелая

Энергетики изменили отображение времени отсутствия света в графиках отключений. При этом заявляют, что ситуация с электроснабжением в Одесской области – одна из самых тяжелых в стране.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

В новой таблице закрашиваются не отдельные часы (10, 15, 19 и тд), а временные отрезки, когда не будет света (10-11, 15-16, 19-20 и тд).

Напомним, что в Одессе и области 13 января продолжают действовать стабилизационные отключения света по заранее предоставленным графикам. Посмотреть, когда в вашем доме не будет света можно по этой ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

При этом энергетики отмечают, что в Одессе и области одна из самых сложных ситуаций с энергоснабжением, потому что энергетические объекты в регионе были атакованы более 10 раз. На их восстановление уйдет минимум несколько месяцев.

Генеральный директор ДТЭК Одесские Электросети Дмитрий Григорьев рассказал, что графики корректируются в зависимости от изменений в общей энергосистеме Украины, чтобы потребители получали актуальную информацию о периодах отсутствия света.

Он пояснил, что ситуация динамично меняется и Одесский регион очень зависим от объемов генерации, которые есть в энергосистеме Украины. Разработанные графики позволяют адаптироваться в соответствии с уровнем генерации и потребления.

Григорьев отметил, что если генерации достаточно, ДТЭК будем в состоянии не выключать потребителей 6 часов и отключать их всего на 3 часа. Но если ситуация усложняется – из-за дефицита генерации, из-за повреждения объектов РФ или из-за похолодания, то будет работать график: 3 часа электроэнергия есть, а 6 часов нет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что несоблюдением графиков отключения электроэнергии займется СБУ.

Также мы поясняли, почему в последнее время в Одессе стали чаще отключать свет.