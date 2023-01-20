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Отключения света в Одессе: что будет 20 января

Отключения света в Одессе: что будет 20 января

В пятницу, 20 января 2023 года отключать свет в Одессе и области будут по ранее опубликованным графикам. В регионе действуют стабилизационные отключения.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Отметим, что до 7 часов утра сегодня в Одесской области были экстренные отклюячения из-за малого лимита мощности. Но после 7 утра выделенный лимит вырос примерно в 2 раза, что и позволило энергетикам перейти к отключениям по графикам.

Посмотреть графики отключений света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети: https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

В ДТЭК даже сообщают конкретные цифры лимитов.

  • Лимит с 00:00 до 07:00 – 385,4 МВт. Это – 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7 утра 20 января в области будут применять экстренные отключения света.
  • Лимит с 7:00 до 24:00 – 660,04 МВт. При нынешней погоде и уровне потребления электроэнергии одесситами этот лимит позволяет применить графики стабилизационных отключений.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, как ситуацию с отключениями света прокомментировали в Одесской ОВА.

Читайте также: В ДТЭК сделали важное заявление по графикам отключений света в Одессе

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Редакция ПРОФИЛЬ

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