В ДТЭК сделали важное заявление по графикам отключений света в Одессе

Энергетики обещают заранее сообщать о графиках отключений света на следующий день. Так, 19 января до 7 утра отключения будут экстренными, а с 7 утра весь день и вечер – стабилизационные, по графикам.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Отключения света в Одессе и области 19 января 2023 года

19 января свет в Одессе и области будут отключать так:

С 00:00 до 07:00 утра отключения экстренные. То есть время и срок отключения предсказать нельзя

С 7:00 до 24:00 действуют стабилизационные отключения по графикам.

Ознакомиться с графиками отключении света по вашему адресу вы можете на сайте ДТЭК Одесские электросети.

Также в ДТЭК пообещали каждый вечер информировать о графиках на следующий день.

Как в ДТЭК решают, какой тип отключений применить

Энергетики пояснили, что на 19 января «Укрэнерго» предоставила лимиты потребления электроэнергии для Одесской области:

Лимит с 00:00 до 07:00 – 371 МВт. Это – 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7:00 утра 19 января в области будут применять экстренные отключения света (непрогнозируемые).

Лимит с 7:00 до 24:00 – 650 МВт. В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями, этого лимита будет достаточно для применения с 7:00 до 24:00 графиков стабилизационных отключений.

Также энергетики сообщают, что вернуться к круглосуточным графикам стабилизационных отключений сможем вернуться, когда снизится дефицит электроэнергии в стране и «Укрэнерго» сможет предоставить большие ночные лимиты потребления на область.

Существенный дефицит электроэнергии в Украине возник после последней ракетной атаки россии на энергоинфраструктуру 14 января.