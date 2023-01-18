В ДТЭК сделали важное заявление по графикам отключений света в Одессе

Энергетики обещают заранее сообщать о графиках отключений света на следующий день. Так, 19 января до 7 утра отключения будут экстренными, а с 7 утра весь день и вечер – стабилизационные, по графикам.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Отключения света в Одессе и области 19 января 2023 года
19 января свет в Одессе и области будут отключать так:
- С 00:00 до 07:00 утра отключения экстренные. То есть время и срок отключения предсказать нельзя
- С 7:00 до 24:00 действуют стабилизационные отключения по графикам.
Ознакомиться с графиками отключении света по вашему адресу вы можете на сайте ДТЭК Одесские электросети.
Также в ДТЭК пообещали каждый вечер информировать о графиках на следующий день.
Как в ДТЭК решают, какой тип отключений применить
Энергетики пояснили, что на 19 января «Укрэнерго» предоставила лимиты потребления электроэнергии для Одесской области:
- Лимит с 00:00 до 07:00 – 371 МВт. Это – 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7:00 утра 19 января в области будут применять экстренные отключения света (непрогнозируемые).
- Лимит с 7:00 до 24:00 – 650 МВт. В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями, этого лимита будет достаточно для применения с 7:00 до 24:00 графиков стабилизационных отключений.
Также энергетики сообщают, что вернуться к круглосуточным графикам стабилизационных отключений сможем вернуться, когда снизится дефицит электроэнергии в стране и «Укрэнерго» сможет предоставить большие ночные лимиты потребления на область.
Существенный дефицит электроэнергии в Украине возник после последней ракетной атаки россии на энергоинфраструктуру 14 января.