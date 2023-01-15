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Ситуацию с отключениями света прокомментировали в Одесской ОВА

Ситуацию с отключениями света прокомментировали в Одесской ОВА

В Одесской области есть перебои с поставкой электроэнергии. Критическая инфраструктура уже полностью обеспечена электричеством. Сейчас продолжается подключение бытовых абонентов.

Об этом рассказал в эфире Всеукраинского телемарафона новостей  спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Действительно, вчера было попадание в объект критической инфраструктуры. Есть и сегодня перебои со снабжением электроэнергией, но самое главное – критическая инфраструктура держится, специалисты снова доказали, что могут ее, так сказать, удержать в надлежащем состоянии. Водоснабжение, водоотвод, отопление – все это есть и работает. Постепенно включаем бытовых потребителей», – отметил Братчук.

Также он рассказал, что сегодня в Одессе не вышел на маршруты электротранспорт. К счастью, накануне обстрела трамваи и троллейбусы превентивно направили в депо поэтому они не остались стоять на улицах города.

«Потому что лимиты потребления для области, как и для всех областей государства, уменьшены. Ситуация довольно сложная, но она не критическая. Знаем, в каких направлениях двигаться. Вот буквально сейчас РЭС с ДТЭК включают те помещения, где не было электроэнергии по 10-12, а у некоторых и по 14 часов. Сложно, но работаем», – сказал Братчук.

Напомним, в субботу, 14 января, российские агрессоры нанесли по Украина еще один массированный ракетный удар.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что отключать свет в Одессе будут больше и они будут не по графикам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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