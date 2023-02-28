Отключения света в Одессе: будут ли 1 марта?

По информации ДТЭК «Одесские электросети», на среду, 1 марта 2023 года НЭК «Укрэнерго» не предоставлял лимитов на потребление электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Одесской области.

В то же время, напоминают в ДТЭК, в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если потребление электроэнергии будет расти. В этом случае в Одессе и Одесской области будут работать графики стабилизационных отключений.

Посмотреть графики отключений света можно здесь.

Ранее сообщалось, что после масштабной аварии на высоковольтной линии, которая случилась в понедельник, 27 февраля, Одессу запитали по временной схеме. До конца этой недели энергетики будут работать над повышением надежности энергосистемы, но сейчас возможны небольшие ограничения электроснабжения.

При этом не следует забывать о большой вероятности очередной массированной ракетной атаки со стороны рашистских агрессоров. В случае угрозы нанесения ударов по энергооъектам могут применяться превентивные отключения электричества во избежание серьезных повреждений энергосистемы.

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