Отключения света: в Одессе будут действовать понятные графики? (видео)

В ночь на пятницу, 3 февраля 2023 года, энергетики ДТЭК «Одесские электросети» и НЭК «Укрэнерго» завершили работы по переподключению высоковольтных сетей.
По информации ДТЭК, это позволит обеспечить техническую возможность передачи и распределения электроэнергии для Одессы и Одесского района и в дальнейшем возвратиться к прогнозируемым графикам отключений.
«Энергетики работали всю ночь, чтобы поскорее завершить ремонтные работы и вернуть свет в дома одесситов», – сказано в сообщении.
Завершили роботи з перепідключення високовольтних мереж
Шановні клієнти!
Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго завершили роботи з перепідключення високовольтних мереж.
Це дозволить забезпечити технічну можливість передачі та розподілу електроенергії для Одеси та Одеського району та в подальшому повернутися до прогнозованих графіків відключень.
Енергетики працювали всю ніч, щоб якнайшвидше завершити ремонтні роботи та повернути світло в будинки одеситів.
Опубликовано ДТЕК Одеські електромережі Пятница, 3 февраля 2023 г.
Как сообщалось ранее, сегодня в Одессе и Одесской области продолжаются экстренные отключения света: графики стабилизационных отключений пока не действуют.
В то же время накануне глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что на следующей неделе ДТЭК анонсирует новые, понятные графики отключений света.