Отключения света: в Одессе будут действовать понятные графики? (видео)

В ночь на пятницу, 3 февраля 2023 года, энергетики ДТЭК «Одесские электросети» и НЭК «Укрэнерго» завершили работы по переподключению высоковольтных сетей.

По информации ДТЭК, это позволит обеспечить техническую возможность передачи и распределения электроэнергии для Одессы и Одесского района и в дальнейшем возвратиться к прогнозируемым графикам отключений.

«Энергетики работали всю ночь, чтобы поскорее завершить ремонтные работы и вернуть свет в дома одесситов», – сказано в сообщении.

Завершили роботи з перепідключення високовольтних мереж Шановні клієнти! Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго завершили роботи з перепідключення високовольтних мереж. Це дозволить забезпечити технічну можливість передачі та розподілу електроенергії для Одеси та Одеського району та в подальшому повернутися до прогнозованих графіків відключень. Енергетики працювали всю ніч, щоб якнайшвидше завершити ремонтні роботи та повернути світло в будинки одеситів. Опубликовано ДТЕК Одеські електромережі Пятница, 3 февраля 2023 г.

Как сообщалось ранее, сегодня в Одессе и Одесской области продолжаются экстренные отключения света: графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В то же время накануне глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что на следующей неделе ДТЭК анонсирует новые, понятные графики отключений света.