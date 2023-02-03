Отключение света в Одессе 3 февраля: скоро новые графики

В Одесской области 3 февраля продолжаются экстренные отключения света: графики стабилизационных отключений не работают. Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
В ночь со 2 на 3 февраля энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго переподключали оборудование высоковольтных сетей.
В связи с этим в течение ночи могло отсутствовать электроснабжения в Малиновском районе Одессы и части Одесского района области.
Новые графики отключения света
В своем вечернем обращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что на следующей неделе ДТЕК анонсирует новые, понятные графики отключений света.
Сейчас идет их просчет в соответствии с мощными возможностями энергосистемы.
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