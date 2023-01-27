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Отключения света в Одессе 28 января: стало известно, когда вернут графики

Отключения света в Одессе 28 января: стало известно, когда вернут графики

В субботу 28 января 2023 года в Одессе продолжатся экстренные отключения электроэнергии. Графики вернутся не раньше конца месяца.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Повреждены объекты энергетики — ситуация со светом сложная

Работы по возвращению света для жителей Одесской области будут продолжаться до конца января. Только после этого энергетики обновят графики отключения света, и начнут отключать электричество по ним.

Пока же ситуация с электроснабжением города и близлежащих населенных пунктов остается сложной — поэтому продолжатся экстренные отключения.

На практике это означает, что свет в дома одесситов будут подавать всего несколько часов в сутки.

Новые графики уже готовят – они заработают к февралю

Но ДТЭК Одесские электросети уже готовит новый график с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Он позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах будет стабильно электроэнергия и когда ее точно не будет.

График будет опубликован на официальных ресурсах компании, как только завершатся работы по восстановлению энергообъектов и удастся стабилизировать ситуацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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