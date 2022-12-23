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Отключения света в Одессе 23 декабря: почему графики есть не для всех домов?

Отключения света в Одессе 23 декабря: почему графики есть не для всех домов?

23 декабря 2022 года в Одессе действуют графики стабилизационных отключений электричества. Но составить их энергетики могут не для всех домов.

Об этом сообщают в ДТЭК Одесские Электросети.

Так, на сайте компании говорится, что в настоящее время действуют обновленные графики стабилизационных отключений.

Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком вы можете здесь:

Проверка текущих отключений по адресу

Но не для всех одесских домов у энергетиков получается составить такие графики. Так, некоторые одесситы, введя свой адрес, сталкиваются со следующим сообщением:

По этому адресу дом имеет сложную схему подключения (два и более источников питания). В таких домах разные квартиры попадают в разные группу графиков отключений. Поэтому, к сожалению, по ним сейчас нет возможности давать прогнозируемый график стабилизационных отключений.

В Одесских Электросетях отмечают, что сейчас они работают над решением этого вопроса.

Напомним, что графики новые стабилизационных отключений электроэнергии в Одессе  начали действовать с 19 декабря. Пока они работают в тестовом режиме, и потому пока возможны отклонения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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