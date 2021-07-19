Отключения света в Одессе 20 июля

Завтра, во вторник, 20 июля в Одессе энергетиками запланированы отключение электричества для проведения ремонтных и плановых работ.
Академика Вильямса улица
50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502, 50а
С 09:00 по 20:00
Поселковая улица
25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37
С 09:00 по 17:00
Путевая улица
2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25
С 09:00 по 17:00
Самолетная улица
19, 19 А, 32
С 09:00 по 17:00
Шефская улица
8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 09:00 по 17:00