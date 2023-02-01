Отключения света в Одессе 1 февраля: больше чем просто экстренные

В среду, 1 февраля 2023 года, в действуют экстренные отключения света. А вот в южной и западной части города электричества может не быть вовсе. Причина – ремонт магистральной линии.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В Одесской области 1 февраля продолжаются экстренные отключения света, графики почасовых отключений не действуют. Также энергетики ремонтируют высоковольтную линию, которая питает южную и западную части города. Но для проведени яремонта эти части Одессы 1 февраля ждут еще более продолжительные отключения света, чем были в предыдущие дни.

Напомним, что после последнего обстрела Одессы российскими агрессорами 26 января из-за повреждения подстанций и линий город лишился возможности получать даже те скромные лимиты, которые были до обстрела.

После ремонта высоковольтной линии энергетики рассчитывают вернуть свет в дома одесситов и вернуться к подаче электроэнергии по графикам, что сделает пользование ею прогнозируемым.

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