Отключения света: ситуация в Одессе 7 декабря

Большая часть города по-прежнему остается без электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Не ходят трамваи и троллейбусы. Но свет постепенно возвращается в дома одесситов.

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что 7 декабря в Одессе и области проходят аварийные отключения электроэнергии. Причина в том, что 5 декабря государство-террорист россия обстреляла Украину крылатыми ракетами. Враг целился в объекты энергоинфраструктуры. Прежде всего – в крупные трансформаторные подстанции.

Одесская область в результате этого обстрела оказалась в числе наиболее пострадавших. Рашисты целенаправленно хотели оставить одесситов не только без света, но и без воды, и отопления. Потому что без водоснабжения работать котельных невозможна. А одна из ракет прицельно попала в подстанцию в Беляевке, которая отвечает за работу насосов, обеспечивающих водой Одессу.

Но тут энергетики справились быстро, и менее чем через сутки эти насосы удалось запитать. К вечеру се одесситы были с водой, также большая часть – с отоплением.

Что касается темпов восстановления электроснабжения, официальной информации нет. Но если судить по опросам одесситов в местных телеграм-сообществах, к утру 7 декабря свет уже есть примерно в одной трети одесских домов.

Работа по восстановлению оборудования продолжается, поэтому уже сегодня число подключенных к электроснабжению домов будет больше.

Напомним, что если у вас нет света, зарядить телефоны и другие гаджеты, выйти в интернет и погреться можно в Пунктах Несокрушимости:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА