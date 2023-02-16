В ночь на 16 февраля враг снова атаковал Украину ракетами – что известно?

В ночь на четверг, 16 февраля 2023 года, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Укараины.

По информации Воздушных сил, рашисты выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

«Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет «Калибр» из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя»,

– сказано в сообщении.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, есть «прилеты» на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

При этом силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожено 16 вражеских ракет – 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

К сожалению, констатируют военные, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры – в настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

А по сообщению Воздушного командования «Юг», на южном направлении наши воины-зенитчики сбили 8 крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», выпущенных из российского фрегата в Черном море.

Еще 6 ракет сбиты в небе над Николаевщиной, и две – над Херсонщиной.

«Тот ракетоноситель, который находился на службе, и мы знали, что он оснащен восемью «Калибрами», он выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично – сбиты все восемь ракет – шесть над Николаевщиной, две над Херсонщиной. К сожалению, в сочетании с этим враг использовал и другие способы поражения – это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов гражданской авиации. Знаем, что есть попадания во Львовской области»,

– прокомментировала пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

Кроме того, как стало известно, кроме 8-ми «Калибров» на Южном направлении также сбиты две вражеских ракеты воздушного базирования, направленных в центральные регионы.