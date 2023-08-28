Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 28 августа: адреса

Отключение света в Одессе 28 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что сегодня, 28 августа, в городе проводят аварийно-восстановительные работы. Часть города без электроснабжения. Больше всего отключений среди абонентов Центрального РЭСа.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • 10-я Улица 1А-14,
  • 11-я Улица, 1,
  • 1-й Кустанайский пер., 1, 2,
  • 1-й Разумовский пер., 2-8,
  • 2-й Кустанайский пер., 2-4,
  • 9-я Улица, 3-18,
  • Азовский пер., 1-16,
  • Бабеля ул., 6,
  • Балковская ул., 119-143,
  • Брестская ул., 17-53,
  • Василия Кандинского ул., 1-36А,
  • Головковская ул., 2,
  • Днестровская ул., 1-19А,
  • Игоря Иванова ул., 5,
  • Картамишевская ул.., 40-40/1,
  • Комитетская ул., 4/6,
  • Кустанайская ул., 2-28,
  • Самолетная ул., 22,
  • Луговая ул., 42-73,
  • Михаила Заднепровского ул., 3А-32,
  • Михайловская пл., 12/14,
  • Овидиопольская улица, 1-26А,
  • Овидиопольская дорога, 3-9А,
  • Остапа Вишни ул., 3-44,
  • Прирейковая ул., 21-50,
  • Средняя ул., 8-61,
  • Сенная ул., 1-15,
  • Косвенная ул., 78-78Б,
  • Столбовая ул., 17,
  • Танкистов ул., 56-62.

Работы продлятся до 19:00:

  • Большая Арнаутская ул., 2б,
  • Греческая ул., 5, 7, 14,
  • Дерибасовская ул., 5,
  • Дегтерная ул., 3-10,
  • Кузнечная ул., 29-40,
  • Преображенская ул., 94,
  • Приморская ул., 1,
  • Пушкинская ул., 7-7/2,
  • Старорозничная ул., 28-37,
  • Тираспольская ул., 11-24,
  • Успенская ул., 76-125.

Южный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Свободы просп., 32, 36.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Панкратовой ул., 1-31А
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Геологическая ул., 9-23А,
  • Круговая ул., 10Б-58,
  • Степовая ул., 1-31,
  • Хуторская ул., 15-71.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить безработный интернет. О компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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