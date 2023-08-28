Отключение света в Одессе 28 августа: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что сегодня, 28 августа, в городе проводят аварийно-восстановительные работы. Часть города без электроснабжения. Больше всего отключений среди абонентов Центрального РЭСа.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- 10-я Улица 1А-14,
- 11-я Улица, 1,
- 1-й Кустанайский пер., 1, 2,
- 1-й Разумовский пер., 2-8,
- 2-й Кустанайский пер., 2-4,
- 9-я Улица, 3-18,
- Азовский пер., 1-16,
- Бабеля ул., 6,
- Балковская ул., 119-143,
- Брестская ул., 17-53,
- Василия Кандинского ул., 1-36А,
- Головковская ул., 2,
- Днестровская ул., 1-19А,
- Игоря Иванова ул., 5,
- Картамишевская ул.., 40-40/1,
- Комитетская ул., 4/6,
- Кустанайская ул., 2-28,
- Самолетная ул., 22,
- Луговая ул., 42-73,
- Михаила Заднепровского ул., 3А-32,
- Михайловская пл., 12/14,
- Овидиопольская улица, 1-26А,
- Овидиопольская дорога, 3-9А,
- Остапа Вишни ул., 3-44,
- Прирейковая ул., 21-50,
- Средняя ул., 8-61,
- Сенная ул., 1-15,
- Косвенная ул., 78-78Б,
- Столбовая ул., 17,
- Танкистов ул., 56-62.
Работы продлятся до 19:00:
- Большая Арнаутская ул., 2б,
- Греческая ул., 5, 7, 14,
- Дерибасовская ул., 5,
- Дегтерная ул., 3-10,
- Кузнечная ул., 29-40,
- Преображенская ул., 94,
- Приморская ул., 1,
- Пушкинская ул., 7-7/2,
- Старорозничная ул., 28-37,
- Тираспольская ул., 11-24,
- Успенская ул., 76-125.
Южный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Свободы просп., 32, 36.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Панкратовой ул., 1-31А
- Владимира Хавкина ул., 1-31,
- Геологическая ул., 9-23А,
- Круговая ул., 10Б-58,
- Степовая ул., 1-31,
- Хуторская ул., 15-71.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить безработный интернет. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.