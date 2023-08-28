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Відключення світла в Одесі 28 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі 28 серпня: адреси

У ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють, що сьогодні, 28 серпня у місті проводять аварійно-відновлювальні роботи. Частина міста без електропостачання. Найбільше відключень серед абонентів Центрального РЕМу.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00: 

  • 10-а Вулиця 1А-14,
  • 11-а Вулиця, 1,
  • 1-й Кустанайський пров., 1, 2,
  • 1-й Разумовський пров., 2-8,
  • 2-й Кустанайський пров., 2-4,
  • 9-а Вулиця, 3-18,
  • Азовський пров., 1-16,
  • Бабеля вул., 6,
  • Балківська вул., 119-143,
  • Брестська вул., 17-53,
  • Василя Кандинського вул., 1-36А,
  • Головківська вул., 2,
  • Дністровська вул., 1-19А,
  • Ігоря Іванова вул., 5,
  • Картамишевська вул.., 40-40/1,
  • Комітетська вул., 4/6,
  • Кустанайська вул., 2-28,
  • Літакова вул., 22,
  • Лугова вул., 42-73,
  • Михайла Задніпровського вул., 3А-32,
  • Михайлівська пл., 12/14,
  • Овідіопольська вулиця, 1-26А,
  • Овідіопольська дорога, 3-9А,
  • Остапа Вишні вул., 3-44,
  • Прирейкова вул.,  21-50,
  • Середня вул., 8-61,
  • Сінна вул., 1-15,
  • Скісна вул., 78-78Б,
  • Стовпова вул., 17,
  • Танкістів вул., 56-62.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Велика Арнаутська вул., 2б,
  • Грецька вул., 5, 7, 14,
  • Дерибасівська вул., 5,
  • Дігтярна вул., 3-10,
  • Ковальська вул., 29-40,
  • Преображенська вул., 94,
  • Приморська вул., 1,
  • Пушкінська вул., 7-7/2,
  • Старорізнична вул., 28-37,
  • Тираспольська вул., 11-24,
  • Успенська вул., 76-125.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Свободи просп., 32, 36.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Академіка Панкратової вул., 1-31А,
  • Володимира Хавкіна вул., 1-31,
  • Геологічна вул., 9-23А,
  • Кругова вул., 10Б-58,
  • Степова вул., 1-31,
  • Хутірська вул., 15-71.

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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