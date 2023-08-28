Відключення світла в Одесі 28 серпня: адреси

У ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють, що сьогодні, 28 серпня у місті проводять аварійно-відновлювальні роботи. Частина міста без електропостачання. Найбільше відключень серед абонентів Центрального РЕМу.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- 10-а Вулиця 1А-14,
- 11-а Вулиця, 1,
- 1-й Кустанайський пров., 1, 2,
- 1-й Разумовський пров., 2-8,
- 2-й Кустанайський пров., 2-4,
- 9-а Вулиця, 3-18,
- Азовський пров., 1-16,
- Бабеля вул., 6,
- Балківська вул., 119-143,
- Брестська вул., 17-53,
- Василя Кандинського вул., 1-36А,
- Головківська вул., 2,
- Дністровська вул., 1-19А,
- Ігоря Іванова вул., 5,
- Картамишевська вул.., 40-40/1,
- Комітетська вул., 4/6,
- Кустанайська вул., 2-28,
- Літакова вул., 22,
- Лугова вул., 42-73,
- Михайла Задніпровського вул., 3А-32,
- Михайлівська пл., 12/14,
- Овідіопольська вулиця, 1-26А,
- Овідіопольська дорога, 3-9А,
- Остапа Вишні вул., 3-44,
- Прирейкова вул., 21-50,
- Середня вул., 8-61,
- Сінна вул., 1-15,
- Скісна вул., 78-78Б,
- Стовпова вул., 17,
- Танкістів вул., 56-62.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Велика Арнаутська вул., 2б,
- Грецька вул., 5, 7, 14,
- Дерибасівська вул., 5,
- Дігтярна вул., 3-10,
- Ковальська вул., 29-40,
- Преображенська вул., 94,
- Приморська вул., 1,
- Пушкінська вул., 7-7/2,
- Старорізнична вул., 28-37,
- Тираспольська вул., 11-24,
- Успенська вул., 76-125.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Свободи просп., 32, 36.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Панкратової вул., 1-31А,
- Володимира Хавкіна вул., 1-31,
- Геологічна вул., 9-23А,
- Кругова вул., 10Б-58,
- Степова вул., 1-31,
- Хутірська вул., 15-71.
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