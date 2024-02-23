Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 23 февраля: список адресов

Отключение света в Одессе 23 февраля: список адресов

В пятницу, 23 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Педагогическая, 11 — 19,
  • пер. Педагогический, 3А,
  • пер. Гвоздичный, 4,
  • Святослава Рихтера, 110-124, 148 А,
  • Балковская, 139А, 143А,
  • Гастело, 54 — 167А.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-27, 29 — 43,
  • пер. Оранжерейный, 18 — 43А,
  • Хуторская, 15 — 71, 86, 95-105,
  • Ак. Панкратовой, 16 — 61,
  • Хавкина, 1 — 13, 17 — 51,
  • пер. Цементный, 1 — 17,
  • Котляревского, 1 -23,
  • Круговая, 1-17, 38 — 58,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Степная, 1 -31,
  • переулок Хуторской, 1 — 29,
  • переулок Шебелинский, 13 — 27,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Люстдорфская дорога, 146, 148, 152, 179 — 240,
  • Долгая, 23 — 98, 121,
  • Офицерская, 1 — 38,
  • Семена Яхненко, 2- 47,
  • переулок 1-й Офицерский, 1 — 15,
  • переулок Ливерпульский, 1 — 7,
  • переулок Рыбальский, 2 — 6,
  • Абрикосовая, 1 — 43,
  • Ореховая, 1 — 90, 194,
  • Дубовая Роща, 3/корп.1, 3, 9, 11, 13, 29, 31,35, 41,
  • Макаренко, 22 — 26,
  • ул. Тимирязева, 1 — 66, 73-75, 17в/117,
  • переулок 1-й Тепличный, 1 — 5,
  • переулок 1-й Тимирязева, 1,2,5,
  • пер. Дружный, 1 — 20,
  • пер. Тимирязева, 6 -8, 49, 49а, 62,
  • Писарева, 1 — 28,
  • Псковская, 3 — 19,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 196,
  • пер. 2-й Сиротский, 1- 4,
  • пер. 2-й Тепличный, 2 — 10,
  • пер. Линейный, 1 — 6,
  • пер. Люстдорфский, 1 -9,
  • пер. Псковский, 1-9,
  • пер. Тепличный, 1,
  • пер. Черноморский, 3, 5,
  • пер. 2-й Офицерский, 2 — 10,
  • пер. 1-й Сиротский, 1 — 9,
  • пер. Сиротский, 1, 5А,
  • пер. Смелый, 1 — 16,
  • Академика Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67Б, 82,
  • Зеленая, 8 -82,
  • Трамвайная, 1 — 24,
  • Троллейбусная, 1 — 42,
  • переулок Вишневый, 46 — 50,
  • переулок Электрический, 4а,4б,
  • переулок Трамвайный, 2.

Работы до 19.00:

  • Академика Королева, 43-45,
  • Академика Глушко, 11/корп.3,
  • Академика Вильямса, 56/корп.3.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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