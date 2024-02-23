Отключение света в Одессе 23 февраля: список адресов

Часть Одессы 22 февраля осталась без света: когда включат В четверг, 22 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ. ПОДРОБНЕЕ