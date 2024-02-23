Отключение света в Одессе 23 февраля: список адресов

В пятницу, 23 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Педагогическая, 11 — 19,
- пер. Педагогический, 3А,
- пер. Гвоздичный, 4,
- Святослава Рихтера, 110-124, 148 А,
- Балковская, 139А, 143А,
- Гастело, 54 — 167А.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- пер. Людмилы Гинзбург, 5-27, 29 — 43,
- пер. Оранжерейный, 18 — 43А,
- Хуторская, 15 — 71, 86, 95-105,
- Ак. Панкратовой, 16 — 61,
- Хавкина, 1 — 13, 17 — 51,
- пер. Цементный, 1 — 17,
- Котляревского, 1 -23,
- Круговая, 1-17, 38 — 58,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Степная, 1 -31,
- переулок Хуторской, 1 — 29,
- переулок Шебелинский, 13 — 27,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Люстдорфская дорога, 146, 148, 152, 179 — 240,
- Долгая, 23 — 98, 121,
- Офицерская, 1 — 38,
- Семена Яхненко, 2- 47,
- переулок 1-й Офицерский, 1 — 15,
- переулок Ливерпульский, 1 — 7,
- переулок Рыбальский, 2 — 6,
- Абрикосовая, 1 — 43,
- Ореховая, 1 — 90, 194,
- Дубовая Роща, 3/корп.1, 3, 9, 11, 13, 29, 31,35, 41,
- Макаренко, 22 — 26,
- ул. Тимирязева, 1 — 66, 73-75, 17в/117,
- переулок 1-й Тепличный, 1 — 5,
- переулок 1-й Тимирязева, 1,2,5,
- пер. Дружный, 1 — 20,
- пер. Тимирязева, 6 -8, 49, 49а, 62,
- Писарева, 1 — 28,
- Псковская, 3 — 19,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 196,
- пер. 2-й Сиротский, 1- 4,
- пер. 2-й Тепличный, 2 — 10,
- пер. Линейный, 1 — 6,
- пер. Люстдорфский, 1 -9,
- пер. Псковский, 1-9,
- пер. Тепличный, 1,
- пер. Черноморский, 3, 5,
- пер. 2-й Офицерский, 2 — 10,
- пер. 1-й Сиротский, 1 — 9,
- пер. Сиротский, 1, 5А,
- пер. Смелый, 1 — 16,
- Академика Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67Б, 82,
- Зеленая, 8 -82,
- Трамвайная, 1 — 24,
- Троллейбусная, 1 — 42,
- переулок Вишневый, 46 — 50,
- переулок Электрический, 4а,4б,
- переулок Трамвайный, 2.
Работы до 19.00:
- Академика Королева, 43-45,
- Академика Глушко, 11/корп.3,
- Академика Вильямса, 56/корп.3.