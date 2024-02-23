Відключення світла в Одесі 23 лютого: список адрес

У п’ятницю, 23 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Педагогічна, 11 – 19,
- пров. Педагогічний, 3А,
- пров. Гвоздичний, 4,
- Святослава Ріхтера, 110-124, 148 А,
- Балківська, 139А, 143А,
- Гастело, 54 – 167А.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- пров. Людмили Гінзбург, 5-27, 29 – 43,
- пров. Оранжерейний, 18 – 43А,
- Хуторська, 15 – 71, 86, 95-105,
- Ак. Панкратової, 16 – 61,
- Хавкіна, 1 – 13, 17 – 51,
- пров. Цементний, 1 – 17,
- Котляревського, 1 -23,ъ
- Кругова, 1-17, 38 – 58,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1 -31,
- пров. Хуторський, 1 – 29,
- пров. Шебелинський, 13 – 27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- вул. Люстдорфська дорога, 146, 148, 152, 179 – 240,
- Довга, 23 – 98, 121,
- Офіцерська, 1 – 38,
- Семена Яхненка, 2- 47,
- пров. 1-й Офіцерський, 1 – 15,
- пров. Ліверпульський, 1 – 7,
- пров. Рибальський, 2 – 6,
- Абрикосова, 1 – 43,
- Горіхова, 1 – 90, 194,
- Дубовий Гай, 3/корп.1, 3, 9, 11, 13, 29, 31,35, 41,
- Макаренка, 22 – 26,
- вул. Тімірязєва, 1 – 66, 73-75, 17в/117,
- пров. 1-й Тепличний, 1 – 5,
- пров. 1-й Тимірязєва, 1,2,5,
- пров. Дружний, 1 – 20,
- пров. Тімірязєва, 6 -8, 49, 49а, 62,
- Писарева, 1 – 28,
- Псковська, 3 – 19,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 196,
- пров. 2-й Сирітський, 1- 4,
- пров. 2-й Тепличний, 2 – 10,
- пров. Лінійний, 1 – 6,
- пров. Люстдорфський, 1 -9,
- пров. Псковський, 1-9,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Чорноморський, 3, 5,
- пров. 2-й Офіцерський, 2 – 10,
- пров. 1-й Сирітський, 1 – 9,
- пров. Сирітський, 1, 5А,
- пров. Смілий, 1 – 16,
- Академіка Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67Б, 82,
- Зелена, 8 -82,
- Трамвайна, 1 – 24,
- Тролейбусна, 1 – 42,
- пров. Вишневий, 46 – 50,
- пров. Електричний, 4а,4б,
- пров. Трамвайний, 2.
Роботи до 19.00:
- Академіка Корольова, 43-45,
- Академіка Глушка, 11/корп.3,
- Академіка Вільямса, 56/корп.3.