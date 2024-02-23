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Відключення світла в Одесі 23 лютого: список адрес

Відключення світла в Одесі 23 лютого: список адрес

У п’ятницю, 23 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Педагогічна, 11 – 19,
  • пров. Педагогічний, 3А,
  • пров. Гвоздичний, 4,
  • Святослава Ріхтера, 110-124, 148 А,
  • Балківська, 139А, 143А,
  • Гастело, 54 – 167А.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-27, 29 – 43,
  • пров. Оранжерейний, 18 – 43А,
  • Хуторська, 15 – 71, 86, 95-105,
  • Ак. Панкратової, 16 – 61,
  • Хавкіна, 1 – 13, 17 – 51,
  • пров. Цементний, 1 – 17,
  • Котляревського, 1 -23,ъ
  • Кругова, 1-17, 38 – 58,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Степова, 1 -31,
  • пров. Хуторський, 1 – 29,
  • пров. Шебелинський, 13 – 27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • вул. Люстдорфська дорога, 146, 148, 152, 179 – 240,
  • Довга, 23 – 98, 121,
  • Офіцерська, 1 – 38,
  • Семена Яхненка, 2- 47,
  • пров. 1-й Офіцерський, 1 – 15,
  • пров. Ліверпульський, 1 – 7,
  • пров. Рибальський, 2 – 6,
  • Абрикосова, 1 – 43,
  • Горіхова, 1 – 90, 194,
  • Дубовий Гай, 3/корп.1, 3, 9, 11, 13, 29, 31,35, 41,
  • Макаренка, 22 – 26,
  • вул. Тімірязєва, 1 – 66, 73-75, 17в/117,
  • пров. 1-й Тепличний, 1 – 5,
  • пров. 1-й Тимірязєва, 1,2,5,
  • пров. Дружний, 1 – 20,
  • пров. Тімірязєва, 6 -8, 49, 49а, 62,
  • Писарева, 1 – 28,
  • Псковська, 3 – 19,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 196,
  • пров. 2-й Сирітський, 1- 4,
  • пров. 2-й Тепличний, 2 – 10,
  • пров. Лінійний, 1 – 6,
  • пров. Люстдорфський, 1 -9,
  • пров. Псковський, 1-9,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Чорноморський, 3, 5,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2 – 10,
  • пров. 1-й Сирітський, 1 – 9,
  • пров. Сирітський, 1, 5А,
  • пров. Смілий, 1 – 16,
  • Академіка Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67Б, 82,
  • Зелена, 8 -82,
  • Трамвайна, 1 – 24,
  • Тролейбусна, 1 – 42,
  • пров. Вишневий, 46 – 50,
  • пров. Електричний, 4а,4б,
  • пров. Трамвайний, 2.

Роботи до 19.00:

  • Академіка Корольова, 43-45,
  • Академіка Глушка, 11/корп.3,
  • Академіка Вільямса, 56/корп.3.
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