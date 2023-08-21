Отключение света в Одессе 21 августа: адреса

Сегодня, 21 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,6, 8,
- 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,1-8,
- 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,1-8,
- 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги 1а
- 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,1-8,
- Королевая академика ул.,34/1,
- Небесной сотни просп., 29-41,
- Тульская ул.,68-82/1
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Вильямса ул.,59, 59Е, 59е, 59Ж, 59И,
- Люстдорфская дорога ул., 100В.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Днестровская ул.,2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д
- Кустанайская ул.,2-28,
- Михаила Заднепровского ул.,3А-32,
- Фесенко Ефима ул., 7-15.
Работы продлятся до 19:00:
- 1-я Пригородная ул.,15-37А
- 2-я Пригородная ул.,32-65,
- Кондренко ул., 79, 79А
- Краткий пер.,2, 3, 4,
- Минская ул.,30.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Черноморского казачества ул.,26,-37,
- Академика Панкратовой ул., 1-31а,
- Владимира Хавкина ул.,1-31,
- Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
- Круговая ул., 10Б-58,
- Хуторская ул.,15,-71.
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