Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 21 августа: адреса

Отключение света в Одессе 21 августа: адреса

Сегодня, 21 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,6, 8,
  • 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,1-8,
  • 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,1-8,
  • 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги 1а
  • 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,1-8,
  • Королевая академика ул.,34/1,
  • Небесной сотни просп., 29-41,
  • Тульская ул.,68-82/1

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Вильямса ул.,59, 59Е, 59е, 59Ж, 59И,
  • Люстдорфская дорога ул., 100В.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Днестровская ул.,2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д
  • Кустанайская ул.,2-28,
  • Михаила Заднепровского ул.,3А-32,
  • Фесенко Ефима ул., 7-15.

Работы продлятся до 19:00:

  • 1-я Пригородная ул.,15-37А
  • 2-я Пригородная ул.,32-65,
  • Кондренко ул., 79, 79А
  • Краткий пер.,2, 3, 4,
  • Минская ул.,30.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Черноморского казачества ул.,26,-37,
  • Академика Панкратовой ул., 1-31а,
  • Владимира Хавкина ул.,1-31,
  • Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
  • Круговая ул., 10Б-58,
  • Хуторская ул.,15,-71.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как и где в Одессе подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. В своем материале мы рассказали о компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и его стоимость. Для подробного ознакомления с информацией перейдите по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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