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Відключення світла в Одесі 21 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі 21 серпня: адреси

Сьогодні, 21 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8,
  • 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги, 1а,
  • 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,
  • Корольова академіка вул.,34/1,
  • Небесної сотні просп., 29-41,
  • Тульська вул.,68-82/1

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Академіка Вільямса вул.,59, 59Е, 59є, 59Ж, 59И,
  • Люстдорфська дорога вул., 100В.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Дністровська вул.,2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д,
  • Кустанайська вул.,2-28,
  • Михайла Задніпровського вул.,3А-32,
  • Фесенка  Юхима вул., 7-15.

Роботи триматимуть до 19:00:

  • 1-а Приміська вул., 15-37А,
  • 2-а Приміська вул.,32- 65,
  • Кондренко вул.,79, 79А
  • Короткий пров.,2, 3, 4,
  • Мінська вул.,30.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Чорноморського козацтва вул.,26,-37,
  • Академіка Панкратової вул., 1-31а,
  • Володимира Хавкіна вул.,1-31,
  • Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
  • Кругова вул.,10Б-58,
  • Хутірська вул.,15,-71.

Раніше “Одеське життя” розповідало, як і де в Одесі підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. У своєму  матеріалі ми розповіли про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість. Для детального ознайомлення з інформацією перейдіть за посиланням вище.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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