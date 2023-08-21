Відключення світла в Одесі 21 серпня: адреси

Сьогодні, 21 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8,
- 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги, 1а,
- 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,1-8,
- Корольова академіка вул.,34/1,
- Небесної сотні просп., 29-41,
- Тульська вул.,68-82/1
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Вільямса вул.,59, 59Е, 59є, 59Ж, 59И,
- Люстдорфська дорога вул., 100В.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Дністровська вул.,2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д,
- Кустанайська вул.,2-28,
- Михайла Задніпровського вул.,3А-32,
- Фесенка Юхима вул., 7-15.
Роботи триматимуть до 19:00:
- 1-а Приміська вул., 15-37А,
- 2-а Приміська вул.,32- 65,
- Кондренко вул.,79, 79А
- Короткий пров.,2, 3, 4,
- Мінська вул.,30.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Чорноморського козацтва вул.,26,-37,
- Академіка Панкратової вул., 1-31а,
- Володимира Хавкіна вул.,1-31,
- Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
- Кругова вул.,10Б-58,
- Хутірська вул.,15,-71.
Раніше “Одеське життя” розповідало, як і де в Одесі підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. У своєму матеріалі ми розповіли про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість. Для детального ознайомлення з інформацією перейдіть за посиланням вище.