Отключение света в Одессе 19 февраля: когда восстановят электроснабжение

В понедельник, 19 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы отключена от электроснабжения.
Центральный РЭС
Работы до 15.00:
- Разумовского, 2//4,
- Садыковская, 37,
- Колонтаевская, 12,15,
- Южная, 27-48,
- Серова, 39,
- Разумовская, 5, 6, 7, 9,
- сквер Серединский, 1.
Работы до 19.00:
- Ференца Листа (Елина), 1-9, 4-а,
- Поездная,
- Вронского, 1-55,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1А, 11-13, 19А, 50/2,
- М. Малиновского, 96 — 110,
- М. Бабаджаняна, 30 — 38/корп.1, 40,
- Спартаковская, 6 -16, 23 — 35,
- переулок Парашютный, 1,1Б,
- Дальницкая, 17, 20, 22, 26-29, 36, 38, 40, 42,
- Колоническая, 9, 11,
- переулок Виноградный, 23,
- Болгарская, 5-28, 40,
- Балковская, 177,179,181,183.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Г. Петрова, 23, 27, 29,
- Николая Кулиша (Ванцетти), 54,
- Вертелецкого, 47В,
- Д. Донского, 57,
- Китобойная, 48 — 110,
- Люстдорфская дор., 91- 155,
- Обвальная, 56 — 109,
- О. Невского, 44А,
- Планетная, 26А, 32 — 101,
- переулок 1-й В. Кандинского, 1-22,
- переулок 2-й В. Кандинского, 1 — 19,
- переулок 3-й В. Кандинского, 1 — 18,
- переулок 5-й В. Кандинского, 14А, 19,
- переулок 2-й Обильный, 2 — 20,
- переулок 4-й А. Невского, 7Б, 7В,
- переулок Ульяновский, 4, 15А,
- переулок 4-й Ульяновский, 1-16,
- переулок 5-й Ульяновский, 1-19А.