Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 19 февраля: когда восстановят электроснабжение

Отключение света в Одессе 19 февраля: когда восстановят электроснабжение

В понедельник, 19 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы отключена от электроснабжения.

Центральный РЭС

Работы до 15.00:

  • Разумовского, 2//4,
  • Садыковская, 37,
  • Колонтаевская, 12,15,
  • Южная, 27-48,
  • Серова, 39,
  • Разумовская, 5, 6, 7, 9,
  • сквер Серединский, 1.

Работы до 19.00:

  • Ференца Листа (Елина), 1-9, 4-а,
  • Поездная,
  • Вронского, 1-55,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1А, 11-13, 19А, 50/2,
  • М. Малиновского, 96 — 110,
  • М. Бабаджаняна, 30 — 38/корп.1, 40,
  • Спартаковская, 6 -16, 23 — 35,
  • переулок Парашютный, 1,1Б,
  • Дальницкая, 17, 20, 22, 26-29, 36, 38, 40, 42,
  • Колоническая, 9, 11,
  • переулок Виноградный, 23,
  • Болгарская, 5-28, 40,
  • Балковская, 177,179,181,183.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Г. Петрова, 23, 27, 29,
  • Николая Кулиша (Ванцетти), 54,
  • Вертелецкого, 47В,
  • Д. Донского, 57,
  • Китобойная, 48 — 110,
  • Люстдорфская дор., 91- 155,
  • Обвальная, 56 — 109,
  • О. Невского, 44А,
  • Планетная, 26А, 32 — 101,
  • переулок 1-й В. Кандинского, 1-22,
  • переулок 2-й В. Кандинского, 1 — 19,
  • переулок 3-й В. Кандинского, 1 — 18,
  • переулок 5-й В. Кандинского, 14А, 19,
  • переулок 2-й Обильный, 2 — 20,
  • переулок 4-й А. Невского, 7Б, 7В,
  • переулок Ульяновский, 4, 15А,
  • переулок 4-й Ульяновский, 1-16,
  • переулок 5-й Ульяновский, 1-19А.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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