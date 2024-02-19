Відключення світла в Одесі 19 лютого: коли відновлять електропостачання

У понеділок, 19 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частину вулиць Одеси відключено від електропостачання.
Центральний РЕМ
Роботи до 15.00:
- Розумовського, 2//4,
- Садиковська, 37,
- Колонтаївська, 12,15,
- Південна, 27 – 48,
- Сєрова, 39,
- Розумовська, 5, 6, 7, 9,
- сквер Серединський, 1.
Роботи до 19.00:
- Ференца Ліста (Єліна), 1-9, 4-а,
- Поїздна,
- Вронського, 1–55,
- Ближні Млини (Кондренко), 1А, 11-13, 19А, 50/2,
- М. Малиновського, 96 – 110,
- М. Бабаджаняна, 30 – 38/корп.1, 40,
- Спартаківська, 6 -16, 23 – 35,
- пров. Парашутний, 1,1Б,
- Дальницька, 17, 20, 22, 26-29, 36, 38, 40, 42,
- Колоничеська, 9, 11,
- пров. Виноградний, 23,
- Болгарська, 5-28, 40,
- Балківська, 177,179,181,183.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Г. Петрова, 23, 27, 29,
- Миколи Куліша (Ванцетті), 54,
- Вертелецького, 47В,
- Д. Донського, 57,
- Китобійна, 48 – 110,
- Люстдорфська дор., 91- 155,
- Обільна, 56 – 109,
- О. Невського, 44А,
- Планетна, 26А, 32 – 101,
- пров. 1-й В. Кандинського, 1-22,
- пров. 2-й В. Кандинського, 1 – 19,
- пров. 3-й В. Кандинського, 1 – 18,
- пров. 5-й В. Кандинського, 14А, 19,
- пров. 2-й Рясний, 2 – 20,
- пров. 4-й О. Невського, 7Б, 7В,
- пров. Ульянівський, 4, 15А,
- пров. 4-й Ульянівський , 1-16,
- пров. 5-й Ульянівський, 1-19А.