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Відключення світла в Одесі 19 лютого: коли відновлять електропостачання

Відключення світла в Одесі 19 лютого: коли відновлять електропостачання

У понеділок, 19 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частину вулиць Одеси відключено від електропостачання.

Центральний РЕМ

Роботи до 15.00:

  • Розумовського, 2//4,
  • Садиковська, 37,
  • Колонтаївська, 12,15,
  • Південна, 27 – 48,
  • Сєрова, 39,
  • Розумовська, 5, 6, 7, 9,
  • сквер Серединський, 1.

Роботи до 19.00:

  • Ференца Ліста (Єліна), 1-9, 4-а,
  • Поїздна,
  • Вронського, 1–55,
  • Ближні Млини (Кондренко), 1А, 11-13, 19А, 50/2,
  • М. Малиновського, 96 – 110,
  • М. Бабаджаняна, 30 – 38/корп.1, 40,
  • Спартаківська, 6 -16, 23 – 35,
  • пров. Парашутний, 1,1Б,
  • Дальницька, 17, 20, 22, 26-29, 36, 38, 40, 42,
  • Колоничеська, 9, 11,
  • пров. Виноградний, 23,
  • Болгарська, 5-28, 40,
  • Балківська, 177,179,181,183.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • Г. Петрова, 23, 27, 29,
  • Миколи Куліша (Ванцетті), 54,
  • Вертелецького, 47В,
  • Д. Донського, 57,
  • Китобійна, 48 – 110,
  • Люстдорфська дор., 91- 155,
  • Обільна, 56 – 109,
  • О. Невського, 44А,
  • Планетна, 26А, 32 – 101,
  • пров. 1-й В. Кандинського, 1-22,
  • пров. 2-й В. Кандинського, 1 – 19,
  • пров. 3-й В. Кандинського, 1 – 18,
  • пров. 5-й В. Кандинського, 14А, 19,
  • пров. 2-й Рясний, 2 – 20,
  • пров. 4-й О. Невського, 7Б, 7В,
  • пров. Ульянівський, 4, 15А,
  • пров. 4-й Ульянівський , 1-16,
  • пров. 5-й Ульянівський, 1-19А.
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