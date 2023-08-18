Отключение света в Одессе 18 августа: адреса

Сегодня, 18 августа, ДТЭК «Одесские электросети» сообщает о проведении аварийно-ремонтных работ. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Планы ДТЭК на проведение работ 18 августа.
Южный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Адмиральский просп.,1В,
- Фонтанская дорога ул., 14/1,
- Свободы просп., 32, 36.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 16:00:
- Авиационная ул.,38-58,
- Бреуса ул.,4-35/2,
- Зеленая ул.,1-42,
- Кристаловского ул. 1А, 3, 26,
- Пилотный пер.,1-9,
- Скворцова ул.,24-51,
- Фруктовый пер.,1-11,
- Канатная ул.,1А, 2, 4, 4/1,
- Маразлиевская ул.,1 А-64
- Нахимова пер. 1, 1/3, 6, 8
Северный РЭС
- Академика Панкратовой ул., 1-31А,
- Владимира Хавкина ул.1-31,
- Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
- Круговая ул., 10Б-58,
- Степовая ул.,1-31,
- Хуторская ул.,15-71.
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