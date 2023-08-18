Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 18 августа: адреса

Сегодня, 18 августа, ДТЭК «Одесские электросети» сообщает о проведении аварийно-ремонтных работ. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Планы ДТЭК на проведение работ 18 августа.

Южный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Адмиральский просп.,1В,
  • Фонтанская дорога ул., 14/1,
  • Свободы просп., 32, 36.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 16:00:

  • Авиационная ул.,38-58,
  • Бреуса ул.,4-35/2,
  • Зеленая ул.,1-42,
  • Кристаловского ул. 1А, 3, 26,
  • Пилотный пер.,1-9,
  • Скворцова ул.,24-51,
  • Фруктовый пер.,1-11,
  • Канатная ул.,1А, 2, 4, 4/1,
  • Маразлиевская ул.,1 А-64
  • Нахимова пер. 1, 1/3, 6, 8

Северный РЭС

  • Академика Панкратовой ул., 1-31А,
  • Владимира Хавкина ул.1-31,
  • Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
  • Круговая ул., 10Б-58,
  • Степовая ул.,1-31,
  • Хуторская ул.,15-71.

«Одесская жизнь» писала, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. В материале по ссылке можно узнать о компаниях, которые предоставляют такую ​​услугу, условия подключения и их стоимость.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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