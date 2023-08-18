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Відключення світла в Одесі 18 серпня: адреси

Сьогодні, 18 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє про проведення аварійно-ремонтних робіт. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання. 

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Адміральський просп.,1В,
  • Фонтанська дорога вул.,14/1,
  • Свободи просп., 32, 36.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 16:00:

  • Авіаційна вул.,38-58,
  • Бреуса вул.,4-35/2,
  • Зелена вул.,1- 42,
  • Кристаловського вул. 1А, 3, 26,
  • Пілотний пров.,1-9,
  • Скворцова вул.,24-51,
  • Фруктовий пров.,1- 11,
  • Канатна вул.,1А, 2, 4, 4/1,
  • Маразліївська вул.,1 А-64,
  • Нахімова пров. 1, 1/3, 6, 8

Північний РЕМ

  • Академіка Панкратової вул.,1-31А,
  • Володимира Хавкіна вул.1-31,
  • Геологічна вул. 9, 9А, 23А,
  • Кругова вул.,10Б-58,
  • Степова вул.,1-31,
  • Хутірська вул.,15-71.

“Одеське життя” писало, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. У матеріалі за посиланням можна дізнатися про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість.

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