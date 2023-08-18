Відключення світла в Одесі 18 серпня: адреси

Сьогодні, 18 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє про проведення аварійно-ремонтних робіт. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Адміральський просп.,1В,
- Фонтанська дорога вул.,14/1,
- Свободи просп., 32, 36.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 16:00:
- Авіаційна вул.,38-58,
- Бреуса вул.,4-35/2,
- Зелена вул.,1- 42,
- Кристаловського вул. 1А, 3, 26,
- Пілотний пров.,1-9,
- Скворцова вул.,24-51,
- Фруктовий пров.,1- 11,
- Канатна вул.,1А, 2, 4, 4/1,
- Маразліївська вул.,1 А-64,
- Нахімова пров. 1, 1/3, 6, 8
Північний РЕМ
- Академіка Панкратової вул.,1-31А,
- Володимира Хавкіна вул.1-31,
- Геологічна вул. 9, 9А, 23А,
- Кругова вул.,10Б-58,
- Степова вул.,1-31,
- Хутірська вул.,15-71.
“Одеське життя” писало, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. У матеріалі за посиланням можна дізнатися про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість.