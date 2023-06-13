Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 13 июня: адреса

Отключение света в Одессе 13 июня: адреса

Сегодня, 13 июня, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц Одессы осталась без электроснабжения.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00

  • Гагарина просп., 10, 10А,
  • Шевченко просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Работы продлятся до 22:00:

  • Балковская ул., 199,
  • Богдана Хмельницкого ул., 11-55, 26-98,
  • Головковская ул., 62,
  • аньковецкой ул. 4, 6,
  • Интернациональный пер., 2-20, 3-11,
  • Мельницкая ул., 2, 20, 22,
  • Михайловская ул., 51-59, 68-72,
  • Мясоедовская ул., 28, 28/7, 30,
  • Прохоровская ул., 43,
  • Прохоровский пер. 3, 5, 7,
  • Степная ул. 19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/50, 68.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18:00:

  • Хуторская ул., 45А-71.

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Панкратовой ул. 1-31А, 2-14,
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40-58, 49-55А,
  • Николаевская ул. 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221.

Плановые отключения с 23:00 13.06.23 до 05:00 14.06.23

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34А,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 18, 22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4А,
  • Наливная ул., 1, 4, 4А,
  • Атамана Головатого ул., 44, 52-68, 73-145, 92, 96, 102,
  • Атамана Чепиги ул., 33, 35, 83, 104,
  • Павла Кравцова пер., 2, 2A, 2Б,
  • Петренко ул., 21,
  • Черноморского казачества ул.

Ранее мы писали, планируется ли второй этап повышения тарифов на электроэнергию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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