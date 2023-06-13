Отключение света в Одессе 13 июня: адреса

Сегодня, 13 июня, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц Одессы осталась без электроснабжения.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19:00
- Гагарина просп., 10, 10А,
- Шевченко просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.
Работы продлятся до 22:00:
- Балковская ул., 199,
- Богдана Хмельницкого ул., 11-55, 26-98,
- Головковская ул., 62,
- аньковецкой ул. 4, 6,
- Интернациональный пер., 2-20, 3-11,
- Мельницкая ул., 2, 20, 22,
- Михайловская ул., 51-59, 68-72,
- Мясоедовская ул., 28, 28/7, 30,
- Прохоровская ул., 43,
- Прохоровский пер. 3, 5, 7,
- Степная ул. 19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/50, 68.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18:00:
- Хуторская ул., 45А-71.
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Панкратовой ул. 1-31А, 2-14,
- Владимира Хавкина ул., 1-31,
- Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40-58, 49-55А,
- Николаевская ул. 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221.
Плановые отключения с 23:00 13.06.23 до 05:00 14.06.23
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34А,
- 3-я линия 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 18, 22,
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22,
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4А,
- Наливная ул., 1, 4, 4А,
- Атамана Головатого ул., 44, 52-68, 73-145, 92, 96, 102,
- Атамана Чепиги ул., 33, 35, 83, 104,
- Павла Кравцова пер., 2, 2A, 2Б,
- Петренко ул., 21,
- Черноморского казачества ул.
Ранее мы писали, планируется ли второй этап повышения тарифов на электроэнергию.