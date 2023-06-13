Відключення світла в Одесі 13 червня: адреси

Сьогодні, 13 червня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць Одеси залишилася без електропостачання.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00
- Гагаріна просп., 10, 10А,
- Шевченка просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.
Роботи триватимуть до 22:00:
- Балківська вул.,199,
- Богдана Хмельницького вул., 11-55, 26-98,
- Головковська вул., 62,
- аньковецької вул. 4, 6,
- Інтернаціональний пров., 2-20, 3-11,
- Мельницька вул., 2, 20, 22,
- Михайлівська вул., 51-59, 68-72,
- М’ясоєдовска вул., 28, 28/7, 30,
- Прохоровська вул., 43,
- Прохоровський пров. 3, 5, 7,
- Степова вул. 19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/50, 68.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18:00:
- Хутірська вул., 45А-71.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Панкратової вул. 1-31А, 2-14,
- Володимира Хавкіна вул., 1-31,
- Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40-58, 49-55А,
- Миколаївська дорога вул. 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221.
Планові відключення з 23:00 13.06.23 до 05:00 14.06.23
- 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,
- 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34А,
- 3-я лінія 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 18, 22,
- 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22,
- 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4А,
- Наливна вул., 1, 4, 4А,
- Отамана Головатого вул., 44, 52-68, 73-145, 92, 96, 102,
- Отамана Чепіги вул., 33, 35, 83, 104,
- Павла Кравцова пров., 2, 2A, 2Б,
- Петренко вул., 21,
- Чорноморського козацтва вул.
Раніше ми писали, чи планується другий етап підвищення тарифів на електроенергію.