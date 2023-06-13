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Відключення світла в Одесі 13 червня: адреси

Відключення світла в Одесі 13 червня: адреси

Сьогодні, 13 червня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць Одеси залишилася без електропостачання.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00

  • Гагаріна просп., 10, 10А,
  • Шевченка просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Роботи триватимуть до 22:00:

  • Балківська вул.,199,
  • Богдана Хмельницького вул., 11-55, 26-98,
  • Головковська вул., 62,
  • аньковецької вул. 4, 6,
  • Інтернаціональний пров., 2-20, 3-11,
  • Мельницька вул., 2, 20, 22,
  • Михайлівська вул., 51-59, 68-72,
  • М’ясоєдовска вул., 28, 28/7, 30,
  • Прохоровська вул., 43,
  • Прохоровський пров. 3, 5, 7,
  • Степова вул. 19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/50, 68.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:00:

  • Хутірська вул., 45А-71.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Академіка Панкратової вул. 1-31А, 2-14,
  • Володимира Хавкіна вул., 1-31,
  • Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38, 38/1, 39, 40-58, 49-55А,
  • Миколаївська дорога вул. 130А корп.3, 132, 132/14, 132А, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221.

Планові відключення з 23:00 13.06.23 до 05:00 14.06.23

  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,
  • 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34А,
  • 3-я лінія 2-й Лиманчик 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 18, 22,
  • 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22,
  • 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4А,
  • Наливна вул., 1, 4, 4А,
  • Отамана Головатого вул., 44, 52-68, 73-145, 92, 96, 102,
  • Отамана Чепіги вул., 33, 35, 83, 104,
  • Павла Кравцова пров., 2, 2A, 2Б,
  • Петренко вул., 21,
  • Чорноморського козацтва вул.

Раніше ми писали, чи планується другий етап підвищення тарифів на електроенергію.

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