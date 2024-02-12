Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 12 февраля: когда восстановят электроснабжение

Отключение света в Одессе 12 февраля: когда восстановят электроснабжение

Сегодня, 12 февраля 2024 года, в связи с плановыми отключениями ДТЭК, некоторые одесситы остались без электроэнергии. Ремонтные работы обещают завершить до 19:00.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Среднефонтанская,
  • Балковская, 128, 130,
  • Заньковецкой, 11, 10,12,14,
  • сквер Георгия Гамова 13,15,17,19,
  • Базарная, 1,2,
  • Леонтовича, 4, б-р.
  • Лидерсовский 15,17,17а,
  • Веры Инбер,
  • Новосельского,
  • Старопортофранковская 57,
  • Торговая 49,51,
  • пер. Ушинского, 2-а,
  • 4-я Пригородная,
  • Вронского,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Малиновского, 96, 96а, 98, 102,104, 106, 108,108а,110,
  • Маршала Бабаджаняна 30,32,34, 36а,38,38/корп.1,40,
  • Спартаковская,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • б-р. Итальянский, 2,4,11,
  • Гимназическая 23,25

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Школьный аэродром, 1,2,
  • просп. Небесной сотни, 6-14,
  • Д. Донского, 14,
  • 1-я линия 4-ой ст. Люстдорфской дороги, 37-49,
  • Березовая, Васнецова,
  • Линейная,
  • Люстдорфская дорога,
  • Обильная,
  • пер. 1-й Тупиковый,
  • пер. Авиаторов,
  • Южный,
  • Жаботинского,
  • Жасминова,
  • Левкоева,
  • Петрашевского,
  • Ромашкова,
  • пер. Прорезной, 27,
  • Николая Кулиша (Ванцетти),
  • ул. Васнецова, 21,
  • Розовая,
  • Рясная, 50,
  • ул. Сакко,
  • Глазунова,
  • Вертелецкого, 47в,
  • Китобойная,
  • А. Невского, 44а,
  • Планетная,
  • пер. 1-й Василия Кандинского 17/а

Работы до 19.00

  • 4-й,5-й Ульяновский,
  • переулок 5-й Кандинского Василия, 14а,19,
  • переулок 2-й,
  • 3-й Украинский,
  • Академическая,
  • Анны Ахматовой,
  • Костанди, Елочная,
  • переулок Новоукраинский,
  • Куприна,
  • Баштанная,
  • Окружная,
  • переулок 1-й,
  • 2-й Академический,
  • Дачная, Львовская,
  • Сумская,
  • переулок 2-й Дачный,
  • Гаршина,
  • Хрустальная,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный,
  • Педагогическая,
  • Тульская,
  • Черниговская,
  • пер. 2-й Китобойный,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Вертелецкого,
  • Лядова,
  • Немировича-Данченко,
  • Планетная, 30,36а,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Собинова Флотская, 4,4а,7,
  • Достоевского, ул,
  • Лядова,
  • Тульская,
  • переулок Флотский,
  • переулок Славы,
  • Равенства,
  • Фонтанская дорога, 129,
  • Харьковская, Шишкина, 39,
  • Юннатов, Левитана,19/4, 19/5,19/корп.3,
  • переулок Безымянный,
  • переулок Ипподромный,
  • Молокова.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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