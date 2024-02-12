Отключение света в Одессе 12 февраля: когда восстановят электроснабжение

Сегодня, 12 февраля 2024 года, в связи с плановыми отключениями ДТЭК, некоторые одесситы остались без электроэнергии. Ремонтные работы обещают завершить до 19:00.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Среднефонтанская,
- Балковская, 128, 130,
- Заньковецкой, 11, 10,12,14,
- сквер Георгия Гамова 13,15,17,19,
- Базарная, 1,2,
- Леонтовича, 4, б-р.
- Лидерсовский 15,17,17а,
- Веры Инбер,
- Новосельского,
- Старопортофранковская 57,
- Торговая 49,51,
- пер. Ушинского, 2-а,
- 4-я Пригородная,
- Вронского,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Малиновского, 96, 96а, 98, 102,104, 106, 108,108а,110,
- Маршала Бабаджаняна 30,32,34, 36а,38,38/корп.1,40,
- Спартаковская,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- б-р. Итальянский, 2,4,11,
- Гимназическая 23,25
Южный РЭС
Работы до 18.00
- Школьный аэродром, 1,2,
- просп. Небесной сотни, 6-14,
- Д. Донского, 14,
- 1-я линия 4-ой ст. Люстдорфской дороги, 37-49,
- Березовая, Васнецова,
- Линейная,
- Люстдорфская дорога,
- Обильная,
- пер. 1-й Тупиковый,
- пер. Авиаторов,
- Южный,
- Жаботинского,
- Жасминова,
- Левкоева,
- Петрашевского,
- Ромашкова,
- пер. Прорезной, 27,
- Николая Кулиша (Ванцетти),
- ул. Васнецова, 21,
- Розовая,
- Рясная, 50,
- ул. Сакко,
- Глазунова,
- Вертелецкого, 47в,
- Китобойная,
- А. Невского, 44а,
- Планетная,
- пер. 1-й Василия Кандинского 17/а
Работы до 19.00
- 4-й,5-й Ульяновский,
- переулок 5-й Кандинского Василия, 14а,19,
- переулок 2-й,
- 3-й Украинский,
- Академическая,
- Анны Ахматовой,
- Костанди, Елочная,
- переулок Новоукраинский,
- Куприна,
- Баштанная,
- Окружная,
- переулок 1-й,
- 2-й Академический,
- Дачная, Львовская,
- Сумская,
- переулок 2-й Дачный,
- Гаршина,
- Хрустальная,
- пер. Летний, 5,
- пер. Ровный,
- Педагогическая,
- Тульская,
- Черниговская,
- пер. 2-й Китобойный,
- Вазова Ивана, 9,
- Вертелецкого,
- Лядова,
- Немировича-Данченко,
- Планетная, 30,36а,
- Прорезная, 5,5а,
- Собинова Флотская, 4,4а,7,
- Достоевского, ул,
- Лядова,
- Тульская,
- переулок Флотский,
- переулок Славы,
- Равенства,
- Фонтанская дорога, 129,
- Харьковская, Шишкина, 39,
- Юннатов, Левитана,19/4, 19/5,19/корп.3,
- переулок Безымянный,
- переулок Ипподромный,
- Молокова.