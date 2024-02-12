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Відключення світла в Одесі 12 лютого: коли відновлять електропостачання

Відключення світла в Одесі 12 лютого: коли відновлять електропостачання

Сьогодні, 12 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими відключеннями ДТЕК, деякі одесити залишилися без електроенергії. Ремонтні роботи обіцяють завершити до 19:00.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Середньофонтанська,
  • Балківська, 128, 130,
  • Заньковецької, 11, 10,12,14,
  • сквер Георгія Гамова 13,15,17,19,
  • Базарна, 1,2, Леонтовича, 4,
  • б-р. Лідерсовський 15,17,17а,
  • Віри Інбер,
  • Новосельського,
  • Старопортофранківська 57,
  • Торгова 49,51,
  • пров. Ушинського, 2-а,
  • 4-а Приміська,
  • Вронського,
  • Ближні Млини (Кондренко),
  • Малиновського, 96, 96а, 98, 102,104, 106, 108,108а,110,
  • Маршала Бабаджаняна 30,32,34, 36а,38,38/корп.1,40,
  • Спартаківська,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • б-р. Італійський, 2,4,11,
  • Гімназична 23,25

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Шкільний Аеродром, 1,2,
  • просп. Небесної сотні, 6-14,
  • Д. Донського, 14,
  • 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 37-49,
  • Березова,
  • Васнецова,
  • Лінійна,
  • Люстдорфська дорога,
  • Обільна,
  • пров. 1-й Тупиковий,
  • пров. Авіаторів,
  • Південний,
  • Жаботинського,
  • Жасминова,
  • Левкоєва,
  • Петрашевського,
  • Ромашкова,
  • пров. Прорізний, 27,
  • Миколи Куліша (Ванцетті) ,
  • вул. Васнецова, 21,
  • Рожева, Рясна, 50,
  • вул. Сакко,
  • Глазунова,
  • Вертелецького, 47в,
  • Китобійна,
  • О. Невського, 44а,
  • Планетна,
  • пров. 1-й Василя Кандинського 17/а

Роботи до 19.00

  • 4-й,5-й Ульянівський,
  • пров. 5-й Кандинського Василя, 14а,19,
  • пров. 2-й, 3-й Український,
  • Академічна,
  • Анни Ахматової,
  • Костанді, Ялинкова,
  • пров. Новоукраїнський,
  • Купріна,
  • Баштанна,
  • Окружна,
  • пров. 1-й, 2-й Академічний,
  • Дачна,
  • Львівська,
  • Сумська,
  • пров. 2-й Дачний,
  • Гаршина,
  • Кришталева,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний,
  • Педагогічна,
  • Тульська,
  • Чернігівська,
  • пров. 2-й Китобійний,
  • Вазова Івана, 9,
  • Вертелецького,
  • Лядова,
  • Немировича-Данченка,
  • Планетна, 30,36а,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Собінова Флотська, 4,4а,7,
  • Достоєвського,
  • вул. Кавунова,
  • Кримська, 1,3,3/корп.1,
  • Лядова,
  • Тульська ,
  • пров. Флотський,
  • пров. Слави,
  • Рівності,
  • Фонтанська дорога, 129,
  • Харківська,
  • Шишкіна, 39,
  • Юннатів,
  • Левітана,19/4, 19/5,19/корп.3,
  • пров. Безіменний,
  • пров. Іподромний,
  • Молокова.
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