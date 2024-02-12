Відключення світла в Одесі 12 лютого: коли відновлять електропостачання

Сьогодні, 12 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими відключеннями ДТЕК, деякі одесити залишилися без електроенергії. Ремонтні роботи обіцяють завершити до 19:00.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Середньофонтанська,
- Балківська, 128, 130,
- Заньковецької, 11, 10,12,14,
- сквер Георгія Гамова 13,15,17,19,
- Базарна, 1,2, Леонтовича, 4,
- б-р. Лідерсовський 15,17,17а,
- Віри Інбер,
- Новосельського,
- Старопортофранківська 57,
- Торгова 49,51,
- пров. Ушинського, 2-а,
- 4-а Приміська,
- Вронського,
- Ближні Млини (Кондренко),
- Малиновського, 96, 96а, 98, 102,104, 106, 108,108а,110,
- Маршала Бабаджаняна 30,32,34, 36а,38,38/корп.1,40,
- Спартаківська,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- б-р. Італійський, 2,4,11,
- Гімназична 23,25
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- Шкільний Аеродром, 1,2,
- просп. Небесної сотні, 6-14,
- Д. Донського, 14,
- 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 37-49,
- Березова,
- Васнецова,
- Лінійна,
- Люстдорфська дорога,
- Обільна,
- пров. 1-й Тупиковий,
- пров. Авіаторів,
- Південний,
- Жаботинського,
- Жасминова,
- Левкоєва,
- Петрашевського,
- Ромашкова,
- пров. Прорізний, 27,
- Миколи Куліша (Ванцетті) ,
- вул. Васнецова, 21,
- Рожева, Рясна, 50,
- вул. Сакко,
- Глазунова,
- Вертелецького, 47в,
- Китобійна,
- О. Невського, 44а,
- Планетна,
- пров. 1-й Василя Кандинського 17/а
Роботи до 19.00
- 4-й,5-й Ульянівський,
- пров. 5-й Кандинського Василя, 14а,19,
- пров. 2-й, 3-й Український,
- Академічна,
- Анни Ахматової,
- Костанді, Ялинкова,
- пров. Новоукраїнський,
- Купріна,
- Баштанна,
- Окружна,
- пров. 1-й, 2-й Академічний,
- Дачна,
- Львівська,
- Сумська,
- пров. 2-й Дачний,
- Гаршина,
- Кришталева,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний,
- Педагогічна,
- Тульська,
- Чернігівська,
- пров. 2-й Китобійний,
- Вазова Івана, 9,
- Вертелецького,
- Лядова,
- Немировича-Данченка,
- Планетна, 30,36а,
- Прорізна, 5,5а,
- Собінова Флотська, 4,4а,7,
- Достоєвського,
- вул. Кавунова,
- Кримська, 1,3,3/корп.1,
- Лядова,
- Тульська ,
- пров. Флотський,
- пров. Слави,
- Рівності,
- Фонтанська дорога, 129,
- Харківська,
- Шишкіна, 39,
- Юннатів,
- Левітана,19/4, 19/5,19/корп.3,
- пров. Безіменний,
- пров. Іподромний,
- Молокова.