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Отключать свет в Одессе будут больше и пока без графиков

Отключать свет в Одессе будут больше и пока без графиков

Энергетики сообщают, что в ближайшие дни возврата к тому, чтобы отключать свет по графикам, не будет. Отключения будут только экстренные.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

В компании пояснили, что последняя атака России 15 января нанесла ущерб работе энергосистемы. Это привело к тому, что дефицит электроэнергии вырос еще больше.

Поэтому НЭК Укрэнерго предоставила операторам системы распределения пониженные лимиты электропотребления, чтобы сохранить работу общей энергосистемы. ДТЭК обязан их соблюдать, иначе ситуация с энергосистемой может ухудшиться еще больше.

Поэтому на 15 января во многих областях, в том числе Одесской, применяются экстренные отключения.

Такая ситуация может продолжаться в ближайшие дни, как отмечает Минэнерго и НЭК Укрэнерго.

Одесситов и жителей области просят набраться выдержки. Энергетики всей страны уже работают над восстановлением снабжения электроэнергией и стабилизацией ситуации.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что 15 января в Одесском регионе действуют экстренные отключения света.

Это стало следствием обстрела ракетами всей Украины, включая Одесскую область государством-террористом российской федерацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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