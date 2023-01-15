Отключения света 15 января: действуют ли в Одессе графики после обстрела?

Сегодня, в воскресенье, 15 января 2023 гола, в Одессе и области действуют экстренные отключения электроэнергии. Ранее опубликованные графики сейчас не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

По информации компании в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Причиной экстренных отключений стала дестабилизация общей энергетической системы страны из-за вчерашнего ракетного обстрела со стороны российских агрессоров. Большую часть ракет сбили, но часть все же попала в объекты энергетики.

А руководитель Одесской военной администрации Максим Марченко рассказал, что сейчас, после обстрела, область получаетт от Укрэнерго слишком малые лимиты мощность, большая часть их которых уходит на обеспечение критической инфраструктуры, что не позволяют выйти на понятные и четкие графики отключений.

Но в области постоянно проводится работа, чтобы увеличить лимиты мощности.