Отключат ли свет в Одессе в субботу, 5 ноября?

В Украине продолжаются стабилизационные отключения электричества с целью уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов российских террористов.

Как сообщает НЭК «Укрэнерго», сегодня утром, в субботу, 5 ноября, диспетчерский центр компании предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате графиков почасовых отключений (ГПО) для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Таким образом, жителям Одесской области в очередной раз повезло – сегодня стабилизационных отключений в регионе не планируется. В то же время это не отменяет необходимости экономить электричество и не исключает вероятности аварийных отключений, которые предсказать заблаговременно невозможно.

Напомним, ранее компания «ДТЭК Одесские электросети» обнародовала новую версию графика стабилизационных отключений электричества.