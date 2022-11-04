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Если адреса нет в графике отключений света: что это значит?

Если адреса нет в графике отключений света: что это значит?

Если вы не видите своего адреса в графике стабилизационных отключений электроэнергии, это еще не повод радоваться. Возможно это связано с тем, кому вы платите за свет.

Ситуацию прояснил генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев.

Выступая в эфире 7 канала, он сообщил, что в том случае, когда абонент платит за электричество своему ОСМД, а напрямую ДТЭК, адреса дома в графике не будет.

Тем не менее адрес дома можно добавить в перечень. Для этого руководство ОСМД должно обратиться в специальном чате в ДТЭК «Одесские электросети».

С 25 октября 2022 года компания «Укрэнерго» начала применять на территории Одессы и Одесской области графики стабилизационных отключений электричества с целью стабилизировать энергосистему Украины, пострадавшую от обстрелов российскими агрессорами.

Мы уже публиковали ответы на главные вопросы, связанные с отключениями света в нашем регионе, которые дал гендиректор компании «ДТЭК Одесские электросети».

Напомним, что теперь узнать, когда будут отключать свет в Одессе по тому или иному адресу, можно в специальной системе поиска, разработанной энергетиками.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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