Отключат ли одесситам свет 3 января?

Отключений электроэнергии в Украине сегодня не будет до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

По состоянию на 11:00 вторника, 3 января 2023 года, благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено, отметили в «Укрэнерго». Поэтому ограничения потребления электричества до 14:00 не планируется.

Сейчас украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями.

В то же время, вечером прогнозируется постепенный рост потребления, говорится в сообщении компании. Поэтому диспетчерский центр «Укрэнерго» предусмотрел лимиты потребления в областях на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

Вместе с тем, страна-террорият россия вновь нанесла ракетные удары по энергообъектам на востоке и юге нашей страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных, заверили в «Укрэнерго».

Энергетики вновь напоминают украинцам о необходимости разумного потребления электроэнергии и призвали не включать все энергоемкие электроприборы одновременно.

Как сообщала «Одесская жизнь», 2 января в Одессе возобновились стабилизационные отключения света по заранее составленным графикам.

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