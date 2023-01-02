В Одессе снова отключают свет по расписанию (графики)

2 января 2023 года в Одессе возобновились стабилизационные отключения света по заранее составленным графикам.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

Если в день нового года, 1 января, энергетики постарались подарить сутки без отключений, то сейчас ситуация вновь требует, чтобы применялись графики отключений.

Ознакомиться с графиками можно на сайте компании ДТЭК “Одесские Электросети”.

Отметим, что в связи с наплывом посетителе этот сайт работает с перебоями. Но если вы знаете к какой группе отключений относится ваш дом, то узнать время отключения можно по опубликованным ниже графикам:

Обновленный график состоит из 3 категорий:

Свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике; Света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике; Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике;