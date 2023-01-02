Может ли Украина полностью остаться без света?

Со слов Кудрицкого, вероятность блекаута в Украине – низкая

«Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью наносить урон нашей энергосистеме», — заявил Кудрицкий.

Отметим, что по итогам новогодней атаки энергетики считают ситуацию в стране контролируемой и не проводили аварийные отключения потребителей.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что со 2 января 2023 года в Одессе возобновились стабилизационные отключения электроєнергии по графикам, и возобновил работу городсколй электротранспорт.