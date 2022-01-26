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Отгулявшие елки по-одесски: о последних приютах зеленых красавиц (фото)

Отгулявшие елки по-одесски: о последних приютах зеленых красавиц (фото)

Конечно, есть люди, которые решают по разным причинам избавиться от новогодней красотки чуть ли не сразу после Нового года. И все же ближе к концу января проблема прощания с главным атрибутом Нового года становится более насущной.
Куда же девают одесситы свои «отгулявшие» елки?

Одесситы меняют елки на конфеты

Рецепты

Мы – у центра по приему «бывших живых» елочек на улице Княжеской, 4. Две некогда зеленые красотки (впрочем, и сейчас неплохо смотрятся) стоят у входа.

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Сотрудница рассказывает:

– Елочки нам приносят сейчас каждый день, даже вот, как видите, и снег не помешал. Люди за них получают от нас конфеты. И так уже не первый год.

Ну, то есть, все цивилизованно: точно, как обещано: вы приносите уже ненужную елочку, получаете конфеты, и все довольны.

Известная одесская картинка: елка у альтфатера

Еще до снегопада фиксирую: практически рядом с каждым альтфатером в центре города, или в самом альтфатере – «отгулявшие» елки.

Впрочем, и в снегопад елки тоже выбрасывают на мусорник, а не несут в специальные пункты. Более того, как я убедилась, многие уверены, что «в пункты елки тащат только те, кто живет совсем рядом с ними, другие же тащить свою елку несколько кварталов совсем не собираются».

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Вторая жизнь елки: из квартиры – во двор

Есть еще один «способ» прощания с новогодней елкой в центре города. Как я убедилась, многие не решаются ее, еще недавно живую и дарящую радость и праздник, выбросить. Люди выносят ее из квартиры и устанавливают в собственном дворе. Кстати, неплохо смотрится, особенно, когда снег лежит.

Но это – до поры до времени, конечно. Пока елочка совсем не осыплется…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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