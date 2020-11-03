Жестокое убийство на Хэллоуин в Одессе: злодея арестовали на 60 дней (видео)

Как сообщает прокуратура Одесской области, подозреваемого в убийстве отправили за решетку на 60 дней.

Следствие установило, что в субботу, 31 октября, мужчина зашел в кафе на улице Базарной в Одессе с целью ограбления. Он потребовал у девушки-бариста выдать ему деньги из кассы и мобильный телефон. Но девушка оказала сопротивление. Тогда преступник схватил со стола кухонный нож и нанес потерпевшей несколько ударов в грудь. 28-летняя пострадавшая получила ранение в сердце и скончалась на месте.

Напомним, 31 октября в Одессе произошло убийство в кафе «Блек Милк» на улице Базарной, 50. Убийцу 1973 года рождения тут же задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. За содеянное убийце грозит пожизненное заключение.

Фото: pravda.vn_.ua

Видео: 7 канал