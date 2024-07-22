Организатор летнего отдыха из Одессы поселил детей в полиэтиленовых палатках (фото)

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

На что жалуются дети и родители

Представительница омбудсмена Украины в Испании Люсия Задорожная получила жалобы на детский лагерь STAR TIME в Малаге. В ходе мониторингового визита выяснилось, что детей разместили в полиэтиленовых палатках, в которых невозможно находиться из-за высокой температуры, из-за чего им стало плохо. Кроме того, дети находятся в помещениях с нарушением санитарных норм, не имеют доступа к туалету, питьевой воде, пище и средствам гигиены.

За отдых в этом лагере родители заплатили около 2 тысяч евро за ребенка.

Представитель омбудсмена в Испании Люсия Задорожная утверждает, что «лагерь больше напоминает строительную площадку».

Как рассказала журналистам “Суспільного” мать одного из отдыхающих детей, лагерь — это бывший отель посреди поля почти без деревьев. Вокруг отеля размещены глемпы — круглые палатки из полиэтилена, которые очень нагреваются на солнце, поэтому внутри была высокая температура. На территории рабочие продолжали ремонт из-за того, что количество детей значительно превышало количество мест и это пытались исправить уже после того, как дети заехали в лагерь «STAR TIME». Когда в отеле закончились места — начали строить эти адские полиэтиленовые палатки.

Основательница общественной организации Gen.Ukrainian Оксана Лебедева рассказала, что по прибытии в лагерь ее сын 12 часов находился под палящим солнцем, ожидая заселения.

«Я попросила ребенка снять мне видео, чтобы увидеть, в каких условиях он находится. Я была в шоке: дети сидели под открытым небом на траве, потому что те палатки — недостроенные.

В глемпинге не было кондиционирования, поэтому он нагрелся до более чем 40°C. Кроме того, воды, чтобы помыться, там не было. То есть дети и так долго добирались, а по приезде еще и не имели возможности принять душ. Им говорили «чистите зубы водой из бассейна». Также там были обнаженные розетки, которыми дети должны были бы пользоваться. Родители были шокированы», — рассказала Оксана.

Как на инцидент отреагировал владелец Star Time Camp

По словам Лубинца, администрация лагеря Star Time Camp в течение суток не отвечала на звонки напуганных родителей из Украины. Владелец лагеря пообещал исправить все недостатки, однако на жалующихся детей начали давить и угрожать выселением.

По приезду местной полиции владелец заявил родителям, что больше не несет ответственности за детей и они могут их забирать.

«Он угрожает “выбросить” детей из лагеря и принудительно отвезти в аэропорт всех недовольных», — пишет омбудсмен.

Сам владелец Star Time Camp Олег Хороший (Лопатько) в комментарии УП заявил о попытке конкурентов дискредитировать его бизнес и «форс-мажор» из-за недостроенного нового объекта на момент приезда детей. По его словам, «родители преувеличивают».

«К сожалению, мы уже некоторое время подвергаемся атаке конкурентов. У нас похитили базу клиентов компании. Мы знаем, кто это делает. Наши юристы и правоохранительные органы уже этим занимаются. Есть акт, который подписала госпожа Уполномоченная консула. Есть все надлежащие сертификаты. Мы сделали детский лагерь в ЕС, мы бы не смогли работать, если бы не прошли все проверки», — пояснил Лопатько.

Что говорят уполномоченные лица

Консул Украины в Малаге лично посетила заведение 7 июля и вопрос лагеря находится на контроле дипломатических учреждений.

«Ситуация в детском лагере до сих пор критическая, родители бьют тревогу и систематически вызывают полицию, скорую помощь. Каждый день появляются новые факты нарушения прав детей», — пишет Задорожная.

По словам Задорожной, на территории лагеря не следили за безопасностью детей — пятеро из них самовольно его покинули, их нашли в Валенсии. Также там не хватает вожатых, не удалось пообщаться с медицинским работником и установить его квалификацию, а также подтвердить официальное устройство работников лагеря и их квалификацию.

Задорожная рассказала, что на лагерь был составлен протокол, что помещение не соответствует санитарным нормам для пребывания детей. И руководитель лагеря с этим согласился, поставив свою подпись в документе.

Сейчас часть детей переселили в другое место, двух из которых лично перевезла представительница Уполномоченного, а другие до сих пор находятся в лагере. Чиновница говорит, что сейчас решается вопрос их переселения, а впоследствии — возвращения домой.

«Дети ни в коем случае не останутся на улице. Совместными действиями Уполномоченного, Консульства и Посольства Украины, а также в сотрудничестве с социальными службами Испании будем решать этот вопрос», — заверила Люсия Задорожная.