Організатор літнього відпочинку з Одеси поселив дітей у поліетиленових наметах (фото)

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



На що скаржаться діти та батьки

Представниця омбудсмена України в Іспанії Люсія Задорожна отримала скарги на дитячий табір STAR TIME у Малазі. Під час моніторингового візиту з’ясувалося, що дітей розмістили в поліетиленових наметах, у яких неможливо перебувати через високу температуру, через що їм стало зле. Крім того, діти перебувають у приміщеннях із порушенням санітарних норм, не мають доступу до туалету, питної води, їжі та засобів гігієни.

За відпочинок у цьому таборі батьки заплатили близько 2 тисяч євро за дитину.

Представниця омбудсмена в Іспанії Люсія Задорожна стверджує, що “табір більше нагадує будівельний майданчик”.

Як розповіла журналістам “Суспільного” мати одного з дітей-відпочивальників, табір – це колишній готель посеред поля майже без дерев. Навколо готелю розміщені глемпи – круглі намети з поліетилену, які дуже нагріваються на сонці, тож усередині була висока температура. На території робітники продовжували ремонт через те, що кількість дітей значно перевищувала кількість місць і це намагалися виправити вже після того, як діти заїхали в табір “STAR TIME”. Коли в готелі закінчилися місця – почали будувати ці пекельні поліетиленові намети.

Засновниця громадської організації Gen.Ukrainian Оксана Лебедєва розповіла, що після прибуття до табору її син 12 годин перебував під палючим сонцем, чекаючи заселення.

“Я попросила дитину зняти мені відео, щоб побачити, в яких умовах вона перебуває. Я була в шоці: діти сиділи просто неба на траві, бо ті намети – недобудовані.

У глемпінгу не було кондиціонування, тож він нагрівся до понад 40°C. Крім того, води, щоб помитися, там не було. Тобто діти і так довго добиралися, а по приїзді ще й не мали змоги прийняти душ. Їм казали “чистіть зуби водою з басейну”. Також там були оголені розетки, якими діти мали б користуватися. Батьки були шоковані”, – розповіла Оксана.

Як на інцидент відреагував власник Star Time Camp

За словами Лубінця, адміністрація табору Star Time Camp протягом доби не відповідала на дзвінки наляканих батьків з України. Власник табору пообіцяв виправити всі недоліки, проте на дітей, які скаржилися, почали тиснути і погрожувати виселенням.

По приїзду місцевої поліції власник заявив батькам, що більше не несе відповідальності за дітей і вони можуть їх забирати.

“Він погрожує “викинути” дітей із табору і примусово відвезти в аеропорт усіх незадоволених”, – пише омбудсмен.

Сам власник Star Time Camp Олег Хороший (Лопатько) у коментарі УП заявив про спробу конкурентів дискредитувати його бізнес і “форс-мажор” через недобудований новий об’єкт на момент приїзду дітей. За його словами, “батьки перебільшують”.

“На жаль, ми вже деякий час піддаємося атаці конкурентів. У нас викрали базу клієнтів компанії. Ми знаємо, хто це робить. Наші юристи та правоохоронні органи вже цим займаються. Є акт, який підписала пані Уповноважена консула. Є всі належні сертифікати. Ми зробили дитячий табір у ЄС, ми б не змогли працювати, якби не пройшли всі перевірки”, – пояснив Лопатько.

Що кажуть уповноважені особи

Консул України в Малазі особисто відвідала заклад 7 липня і питання табору перебуває на контролі дипломатичних установ.

“Ситуація в дитячому таборі досі критична, батьки б’ють на сполох і систематично викликають поліцію, швидку допомогу. Щодня з’являються нові факти порушення прав дітей”, – пише Задорожна.

За словами Задорожної, на території табору не стежили за безпекою дітей – п’ятеро з них самовільно його покинули, їх знайшли у Валенсії. Також там бракує вожатих, не вдалося поспілкуватися з медичним працівником і встановити його кваліфікацію, а також підтвердити офіційне влаштування працівників табору та їхню кваліфікацію.

Задорожна розповіла, що на табір було складено протокол, що приміщення не відповідає санітарним нормам для перебування дітей. І керівник табору з цим погодився, поставивши свій підпис у документі.

Наразі частину дітей переселили в інше місце, двох із яких особисто перевезла представниця Уповноваженого, а інші досі перебувають у таборі. Чиновниця каже, що наразі вирішується питання їхнього переселення, а згодом – повернення додому.

“Діти в жодному разі не залишаться на вулиці. Спільними діями Уповноваженого, Консульства та Посольства України, а також у співпраці з соціальними службами Іспанії вирішуватимемо це питання”, – запевнила Люсія Задорожна.