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Новости Одессы и Одесской области

«Орел и решка» исследует мир на карантине

«Орел и решка» исследует мир на карантине

В воскресенье, 5 апреля, в 12:00 на «Интере» состоится премьера нового сезона тревел-шоу – «Орел и решка. Карантин». Проект отправляется в путешествие по новому маршруту – миру на карантине. Теперь ведущими станут друзья «Орла и решки» из разных стран. Они покажут зрителям, как меняется наша жизнь сегодня, и расскажут о правилах, по которым живут разные города во время пандемии коронавируса.

«Команда «Орла и решки» объездила почти весь мир, рассказывая, как можно отдохнуть за 100 долларов или же имея «золотую» карту с неограниченным бюджетом, но сейчас мы вынуждены признать: сегодня лучше остаться дома, – говорит генеральный продюсер проекта Елена Синельникова. Однако сидеть на одном месте мы не можем, поэтому нашли выход предложили всем нашим друзьям и зрителям стать ведущими «Орла и решки» и рассказать о жизни в своем городе во время карантина. В каждом выпуске тревел-шоу «Орел и решка. Карантин» мы будем вспоминать места, в которых побывала команда проекта, и узнавать последние новости от наших спецкорреспондентов из разных уголков мира».

Когда страны начали объявлять о закрытии границ, команда «Орла и решки» снимала новый выпуск сезона «Чудеса света 2» в Индии. В первой «карантинной» программе зрители увидят, как съемочная группа проекта экстренно возвращалась домой. И как теперь обстоят дела в Индии, которая отправила все свое миллиардное население под домашний арест.

«Орел и решка. Карантин»
«Орел и решка. Карантин»
«Орел и решка. Карантин»

Также «Орел и решка. Карантин» покажет, что сейчас происходит в Италии первой из европейских стран, попавших под удар эпидемии. Зрители увидят знаменитые бутики Милана, в которые теперь не попасть даже с «золотой» картой, и Миланский собор, перед которым уже никто не делает фотографий. Узнают, какие ограничения пришли в жизнь итальянцев и что будет за их нарушения. А еще – как переносят самоизоляцию жители Нью-Йорка, Валенсии, Сиэтла и Сеула. Также «Орел и решка» покажет, какие порядки теперь царят на «родине» коронавируса – в Китае. Почему без телефонного приложения, маски и градусника китайцы не выходят даже за пределы своего микрорайона? Ответы на эти и многие другие вопросы – в первом «карантинном» выпуске тревел-шоу «Орел и решка» в воскресенье, 5 апреля, в 12:00 на телеканале «Интер».

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