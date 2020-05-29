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Новости Одессы и Одесской области

Опубликованы карты объединенных территориальных громад (ОТГ) Одесской области

Опубликованы карты объединенных территориальных громад (ОТГ) Одесской области

Руководитель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook опубликовал карты с конфигурациями ОТГ, которые были утверждены Кабмином Украины.

Максим Куцый отмечает, что при формировании объединенных территориальных общин, были учтены интересы местных жителей:

– Одесса остается в существующих границах;

– Принцип «одна община – один район» реализован в Окнянськом, Ренийском и Савранском районах;

– Наибольшее количество общин имеют Беляевский район (9 ОТГ), Овидиопольский район (7 ОТГ).

– Город Теплодар будет отдельной общиной. Такое решение было принято после дополнительных консультаций с жителями и руководством города. Эта ОТГ будет наименьшей по размеру – всего 7,3 км².

– Болградський район разделен на 5 общин: Болградская, Васильевская, Городненская, Криничненская и Кубейская ОТГ.

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