Жители Килии требуют выдать им оружие для встречи вражеского десанта (видео)

Жители города Килии Одесской области просят президента и губернатора области повлиять на ситуацию в Килийской громаде и выдать им оружие, дабы не встречать с пустыми руками вражеский десант.

Об этом сообщил в Facebook правозащитник Сергей Наумович и опубликовал соответствующее видео.

По словам членов Килийской ОТГ, они уже три раза просили замкомандира Измаильской территориальной обороны выдать им оружие, но получили отказ.

«Мы – люди Украины, мы гордо стоит за Украину, мы патриоты!.. Нас 400 человек! У нас 10-20 охотничьих ружей, у нас больше ничего нет. Но у нас есть дух, у нас есть патриотизм. Мы своими силами собрали блок-посты, все идет полным ходом… Почему к нас такое отношение?»

– говорит на видео житель Килии Александр Кучеренко.

При этом правозащитник отмечает, что подобные акции сейчас проходят по всей стране.

Между тем, в Региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг», отмечают, что обращение членов Килийской ОТГ по поводу не выдачи им оружия командиром Измаильского батальона «не правдиво, так как оружие хотят получить не как личный состав Сил территориальной обороны и вступить в ВСУ. А это противоречит действующему законодательству.

Ранее сообщалось, что этой ночью в Одессе может высадиться морской десант, так как, по данным украинского командования, в море вышли российские большие десантные корабли. Не исключено, что они направляются в сторону Одессы.

Фото: скриншот с видео с Facebook-страницы Сергея Наумовича

Цей матеріал також доступний українською