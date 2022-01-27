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Опасные сосульки: одесситов просят не подходить близко к стенам домов (фото)

Опасные сосульки: одесситов просят не подходить близко к стенам домов (фото)

Сегодня, 27 января 2022 года, в Одессе после снегопада в связи с небольшим дневным потеплением на крышах домов начали появляться наледь и сосульки.

Рецепты

В этой связи в одесской мэрии призывают горожан осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам город и не подходить близко к стенам домов.

наледь

Кроме того, департамент городского хозяйства Одесского горсовета напоминает руководителям всех предприятий и организаций о необходимости своевременной очистки крыш зданий от наледи и сосулек.

Сосульки2

В случае возникновения аварийных ситуаций одесситов просят сообщать по единому телефону круглосуточного сервиса «Скорая коммунальная помощь»: 15-01.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 27 января, дневная температура воздуха в Одессе составит 0 градусов Цельсия.

Между тем, по данным сайта Sinoptik.ua, в настоящее время в городе -1 градус ниже нуля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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