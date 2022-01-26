Погода в Одессе: в четверг, 27 января, сохранится гололедица

Погода в Одессе 26 января: холодно и скользко Завтра, в среду, 26 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранятся сложные погодные условия, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе на неделю: прогноз на 24-30 января По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе, с 24 по 30 января установится морозная, по-настоящему зимняя. В начале недели ожидаются осадки в виде снега, метели и сильный ветер. ПОДРОБНЕЕ