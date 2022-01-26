Погода в Одессе: в четверг, 27 января, сохранится гололедица

Завтра, в четверг, 27 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах сохранится гололедица.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 27 января
По данным, синоптиков, в Одессе в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без осадков.
Ветер северо-западный, днем его сменит юго-западный, его скорость составит 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Погода в Одесской области 27 января
По прогнозам, завтра в Одесской области облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8 градусов ниже нуля, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.