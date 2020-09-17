Опасную банду поймали в Одессе николаевские полицейские (видео, фото)

Во Врадиевском районе Николаевской области в ночь на 15 сентября в дом местного фермера ворвались разбойники. Они избили хозяина, связали всю семью, включая девятилетнего мальчика. И, угрожая ножами, забрали четыре тысячи долларов и ювелирные украшения. После этого разбойники скрылись.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

“Для поиска нападавших полицейские провели быструю и мощную аналитическую работу, и в результате преследования задержали всех четверых участников вооруженной преступной группы. Оперативники и спецназ задержали фигурантов в Одессе”, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

В группировку входят четверо ранее судимых жителей Одесской области 36-ти – 52-х лет. Полицейские проверяют их причастность минимум к четырем нападениям в Николаевской и Одесской областях.

Читайте также: В Турции убили Лоту Гули – главаря банды из Одесской области