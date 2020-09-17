Новости Одессы и Одесской области

Опасную банду поймали в Одессе николаевские полицейские (видео, фото)

Опасную банду поймали в Одессе николаевские полицейские (видео, фото)

Во Врадиевском районе Николаевской области в ночь на 15 сентября в дом местного фермера ворвались разбойники. Они избили хозяина, связали всю семью, включая девятилетнего мальчика. И, угрожая ножами, забрали четыре тысячи долларов и ювелирные украшения. После этого разбойники скрылись.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

“Для поиска нападавших полицейские провели быструю и мощную аналитическую работу, и в результате преследования задержали всех четверых участников вооруженной преступной группы. Оперативники и спецназ задержали фигурантов в Одессе”, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

В группировку входят четверо ранее судимых жителей Одесской области 36-ти – 52-х лет. Полицейские проверяют их причастность минимум к четырем нападениям в Николаевской и Одесской областях.

Читайте также: В Турции убили Лоту Гули – главаря банды из Одесской области 

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить