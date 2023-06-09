Опасного паука встретили в Одесской области

Яркого паука встретили в Национальном природном парке «Тузловские лиманы». Этот вид паука не типичен для нашего региона. Его укусы опасны, но не смертельны.

Редкий вид паука – Eresus kollari, впервые зафиксированный учеными на территории нацпарка. Из-за его яркости его еще называют «божья коровка» или «солнышко», — рассказывают на странице природного парка в Facebook.

Но как бы мило не звучало его название, после укуса паука эрезуса возникает сильная боль, онемение вокруг места укуса, которое длится 3-6 дней.

Пауки живут в норах, выстланных паутиной. Часто прячутся под листвой. Размер самцов достигает 8-11 мм. Они имеют ярко-красное брюшко с четырьмя черными пятнышками. Самки немного больше – 9-16 мм, но их не так легко заметить, потому что они почти полностью черные.

В сентябре самцы на несколько дней перебираются в нору к спаривающейся самке, после которой умирают. Затем самки изготовляют кокон, в котором может созреть до 80 яиц. Днем мама может выносить кокон, погреться на солнце, а ночью прячет обратно в нору. Когда приходит время появления потомства на свет, она заплетает паутиной вход в нору и умирает, после чего служит едой для своих малышей, до весны не покидающих своего места рождения.

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