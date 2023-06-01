Краснокнижный цветок украсил природный парк в Одесской области.

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» расцвел редкий цветок, занесенный в Красную книгу Украины — желтый мачок.
Мачок желтый растет вдоль побережья осушающегося во время отлива морского дна. На территории Одесской области – это побережье Черного моря и лиманов. Ранее желтый мачок был распространен только на побережье Азовского моря, сообщает эколог Иван Русев.
В природном парке он растет только на двух участках пересыпи, которая защищена от человеческого воздействия и цветок там строго охраняется.
«Это редкое растение очень красивое и на фоне неба в украинском Причерноморье создает настоящую цветовую гамму нашей любимой Украины», — рассказывает Иван Русев.
По словам ученого, причины низкой численности растения – способность выжить только в определенных условиях, низкая приспособленность к изменениям окружающей среды и низкая всхожесть семян. А также человеческий фактор – разрушение окружающей среды, рекреационная нагрузка и сторонники сбора лекарственных трав.
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