Краснокнижный цветок украсил природный парк в Одесской области.

Мачок желтый растет вдоль побережья осушающегося во время отлива морского дна. На территории Одесской области – это побережье Черного моря и лиманов. Ранее желтый мачок был распространен только на побережье Азовского моря, сообщает эколог Иван Русев.

В природном парке он растет только на двух участках пересыпи, которая защищена от человеческого воздействия и цветок там строго охраняется.

«Это редкое растение очень красивое и на фоне неба в украинском Причерноморье создает настоящую цветовую гамму нашей любимой Украины», — рассказывает Иван Русев.

По словам ученого, причины низкой численности растения – способность выжить только в определенных условиях, низкая приспособленность к изменениям окружающей среды и низкая всхожесть семян. А также человеческий фактор – разрушение окружающей среды, рекреационная нагрузка и сторонники сбора лекарственных трав.

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