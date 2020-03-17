Онлайн-театр: Одеська музкомедія на час карантину влаштовуватиме покази вистав через день

Вчора, 16 березня, відбувся другий онлайн-показ вистави театру.
Про це повідомила пресслужба театру у Facebook.
Відтак, у театрі анонсували безкоштовні покази через день, вистави для дорослих і дітей та голосування серед глядачів.
Театр — онлайн | Телеканал «Думская.TV» | 16.03.20
Онлайн-театр — це:• безкоштовні покази через день;• вистави для дорослих і дітей;• голосування серед глядачів;• улюблені артисти;• приємна ностальгія;• справжній позитив в умовах карантину.#музкомедия #театр #одесса #коронавирус #карантин #онлайнтеатр #muzkomediya #theatre #odessa #ukraine #coronavirus #quarantine #onlinetheatre
Gepostet von Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного am Montag, 16. März 2020
Фото: Думская
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