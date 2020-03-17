Онлайн-театр: Одеська музкомедія на час карантину влаштовуватиме покази вистав через день

В Доме клоунов показали новый спектакль о невыдуманной жизни одесситов Премьера “Рыжего города” в одесском Доме Клоунов стала символическим началом весны. И хоть действие в рассказах Георгия Голубенко, по мотивам одноименной книги которого поставили спектакль, происходит на одесской даче, именно весной мы начинаем выходить из спячки и готовиться к лету. ПОДРОБНЕЕ